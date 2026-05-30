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Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

El dueño de Axeon Servicios Técnicos descubrió el robo esta mañana al abrir el local.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de mayo 2026 · 18:09hs
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

El propietario de Axeon Servicios Técnicos, local de insumos informáticos ubicado sobre avenida Blas Parera al 6900, llegó a su negocio pasadas las 9 de este sábado y se encontró con un panorama de destrucción: el interior estaba revuelto y faltaban equipos valuados en alrededor de 20 millones de pesos. De inmediato realizó la denuncia ante la central de emergencias 911.

La constatación del robo

Minutos después del llamado, se hicieron presentes en el lugar oficiales de la Comisaría 10° y personal del Comando Radioeléctrico capitalino. El damnificado precisó que la pérdida en mercadería ronda los 20 millones de pesos, cifra a la que aún resta sumarle la evaluación de los daños materiales provocados por quienes ingresaron al inmueble para cometer el robo.

Búsqueda de testigos y cámaras

Los efectivos de Cuerpos y de Orden Público que actuaron en el lugar iniciaron de inmediato la búsqueda de testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar datos sobre el o los autores del hecho, así como la localización de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber captado imágenes en el momento del ingreso o la retirada de los delincuentes.

Intervención fiscal y peritajes

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El magistrado ordenó identificar testigos, verificar la existencia de cámaras en la zona y dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. Los trabajos técnicos estuvieron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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