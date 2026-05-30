Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

El propietario de Axeon Servicios Técnicos , local de insumos informáticos ubicado sobre avenida Blas Parera al 6900 , llegó a su negocio pasadas las 9 de este sábado y se encontró con un panorama de destrucción: el interior estaba revuelto y faltaban equipos valuados en alrededor de 20 millones de pesos . De inmediato realizó la denuncia ante la central de emergencias 911 .

Minutos después del llamado, se hicieron presentes en el lugar oficiales de la Comisaría 10° y personal del Comando Radioeléctrico capitalino. El damnificado precisó que la pérdida en mercadería ronda los 20 millones de pesos , cifra a la que aún resta sumarle la evaluación de los daños materiales provocados por quienes ingresaron al inmueble para cometer el robo.

Búsqueda de testigos y cámaras

Los efectivos de Cuerpos y de Orden Público que actuaron en el lugar iniciaron de inmediato la búsqueda de testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar datos sobre el o los autores del hecho, así como la localización de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber captado imágenes en el momento del ingreso o la retirada de los delincuentes.

Intervención fiscal y peritajes

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El magistrado ordenó identificar testigos, verificar la existencia de cámaras en la zona y dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. Los trabajos técnicos estuvieron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).