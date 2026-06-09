Gendarmería aprehendió a otro integrante de la organización criminal de los hermanos Borras y secuestró 55 kilos de cocaína

El procedimiento fue ejecutado este lunes en una vivienda de la localidad de Roldán, en el marco de la investigación federal por el ingreso al país de 321 kilogramos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó en mayo pasado en un campo de Villa Eloísa. Un hombre de 42 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Gendarmería aprehendió a otro integrante de la organización criminal de los hermanos Borras y secuestró otros 55 kilos de cocaína

Esta mañana de lunes, en la localidad de Roldán, departamento San Lorenzo, pesquisas antinarcóticos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestraron 55 kilogramos de cocaína durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Jujuy al 600.

En el mismo operativo fue aprehendido un hombre de 42 años en el marco de la investigación por integrar una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Puntualmente, la de los hermanos Borras: Juan Cruz, de 27 años, y Santiago Emanuel, de 35.

El procedimiento fue ordenado en el marco de un legajo penal que instruye la Delegación Regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Matías Scilabra, con la participación del fiscal coadyuvante Santiago Alberdi y del auxiliar fiscal Santiago Iglesias. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.

Aprehendido y cocaína secuestrada

La irrupción de los agentes antinarcóticos de Gendarmería Nacional y la requisa dentro del inmueble permitieron el hallazgo de los 55 kilogramos de cocaína ocultos en el interior. Además, concretaron la aprehensión del hombre considerado parte de la estructura criminal bajo pesquisa.

Derivaciones

El operativo constituye una derivación directa de la causa que tuvo origen el 12 de mayo pasado, cuando una avioneta procedente de Bolivia aterrizó cargada con cocaína en un establecimiento rural de la localidad santafesina de Villa Eloísa. La investigación apunta a una organización a la que se le atribuye haber ingresado al territorio argentino un cargamento de 321 kilogramos de la sustancia estupefaciente.

En el marco de la misma investigación, y tal como fue anticipado en la edición del mismo día de aquel procedimiento, ya fueron aprehendidos e imputados los hermanos S. E. B. y J. C. B., junto con A. H. S. y los ciudadanos bolivianos J. C. R. L. y Y. Z. N. Durante una audiencia celebrada ante el juez Rodríguez Da Cruz, los acusados fueron imputados por delitos vinculados con el tráfico internacional de estupefacientes y quedaron sometidos al proceso judicial.

La misma organización criminal

Con el secuestro de este lunes, los investigadores buscan determinar el grado de participación del nuevo aprehendido dentro de la organización y establecer si el cargamento guardaba relación directa con la estructura que habría operado entre Bolivia y la provincia de Santa Fe.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal. A esta altura, vale recordar que en noviembre de 2025 fueron hallados en una plantación de maíz de la zona rural de Arequito, departamento Caseros, varios bultos que contenían 60 kilos de cocaína. Ahora se sabe con precisión que pertenecían a esta misma organización criminal y están vinculados con el cargamento transportado por la avioneta que aterrizó en Villa Eloísa. Ambos cargamentos tenían el mismo logotipo.