En el video hecho con IA se ve a Messi con el resto de los jugadores mientras reciben la noticia de que tienen que dejarse perder la final del Mundial

La AFA presentó una denuncia contra Viale y TN por el video hecho con IA que llamaba a "violar" a Nico Paz

La AFA presentó hoy una denuncia contra los periodistas de TN Jonatan Viale y Franco Mercuriali por "amenazas" e "instigación pública a cometer un delito" tras mostrar al aire un video hecho con inteligencia artificial en donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pedía a la Selección perder la final del Mundial 2026 contra España, caso contrario el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, "iría preso" y además "violarían" al jugador Nico Paz.

El 23 de julio, el programa conducido por Viale y transmitido por TN llamado ¿La ves? difundió un video hecho con IA en donde los jugadores de la Selección (con Messi a la cabeza), se enfrentaban a Tapia e Infantino, que decía que si ganaban la final del Mundial el "chiqui" iría preso y que "violarían" a Nico Paz.

Una vez terminado el video, la cámara mostró a Viale y Mercuriali, que se reían de lo mostrado al aire. "¿Por qué ponen lo de Nico Paz? Pensé que no iban a poner eso", dijo Mercuriali mientras se reía y se agarraba la cara. "Yo no lo puse", contestó Viale, que también se reía.

La AFA presentó una denuncia contra Jonatan Viale y TN por emitir un video de la Selección Argentina, Claudio Tapia y Gianni Infantino hecho con IA donde se amenazaba con "violar" a Nico Paz.



Vía @kemperdan97 pic.twitter.com/GacbFJec8H — Corta (@somoscorta) August 24, 2026

La denuncia

El texto de la denuncia lleva las firmas de Tapia y su abogado, Gregorio Dalbón, y pide castigar las acciones denunciadas por violación de los artículos 149 bis y 209 del Código Penal, que pueden tener penas máximas que van desde los dos hasta los seis años de cárcel.

La querella alega que, a pesar de ser un video hecho con IA, los periodistas decidieron difundirlo a pesar de que se mostraban a personas reales, una amenaza de prisión y "una referencia explícita a violencia sexual". También destaca que los conductores no se limitaron solo a mostrar el contenido sino que "participaron activamente de su tratamiento al aire, acompañándolo con risas y comentarios humorísticos".

La AFA pidió "medidas de prueba" a la fiscalía como buscar quién fue la persona o personas que armaron el video, identificación de aquellos que prepararon la idea y el material y la revisión de si el video estaba previsto a salir en el programa de Viale. Además, se requirió que la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía bonaerense intervenga para determinar la fecha exacta de la creación del video, además de otras versiones o ediciones que se hayan hecho sobre el archivo original.

La denuncia fue formulada ante el Departamento Judicial de San Isidro, dado que la querella argumenta que los hechos "guardan un nexo territorial directo con el Partido de Pilar", que es donde está la sede de la AFA.

Gregorio Dalbón, abogado de "Chiqui" Tapia

El abogado publicó en sus redes: "Listo. La denuncia penal de AFA y Tapia por el video realizado con IA seguirá su curso. Nico Paz e Infantino podrán ampliar lo que corresponda", escribió en X.

También dijo que haría una "acción personal" por separado de la denuncia después de que Viale ironizara con su apellido. Es que un mes después de publicado el video, Viale se refirió a los rumores de que la AFA preparaba una denuncia en su contra. "Vamos a juicio por reírnos. Malvón nos manda a juicio, están Empédocles", ironizó al aire en su programa.

"Deberán explicar ante la Justicia por qué creyeron que detrás de una pantalla y bajo la excusa de la IA se podía banalizar la cárcel y hasta una referencia a la violación de un jugador de la Selección Argentina. Vamos a discutir algo mucho más grande: cuáles son los límites jurídicos de la IA. La tecnología no puede convertirse en una zona liberada del Derecho. Seguí riéndote, Goldfarb", cerró Dalbón en su tuit.