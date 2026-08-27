FIFA habilitó a Argentina a cumplir sanciones en amistosos

La FIFA aceptó el pedido de la AFA y permitirá que Paredes, Molina, Almada y Ayala descuenten sus castigos en amistosos clase A o partidos oficiales por ahora.

FIFA aceptó el planteo de la AFA y habilitó a los integrantes sancionados de la Selección Argentina a descontar sus suspensiones durante amistosos internacionales de clase A. La resolución no reduce las penas, pero amplía las oportunidades para cumplirlas, ya que los encuentros preparatorios tendrán el mismo valor que los compromisos oficiales al momento de computar cada castigo.

Una ventana que cambia el escenario

La decisión de la Comisión Disciplinaria de FIFA permite que las sanciones comiencen a ejecutarse en los próximos compromisos de la Albiceleste, sin quedar atadas exclusivamente a competencias oficiales. Para el cuerpo técnico, se trata de una alternativa importante porque Argentina tendrá varias oportunidades de disputar encuentros internacionales durante los próximos meses.

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Los castigos originales se mantienen sin modificaciones: Leandro Paredes recibió diez partidos, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada uno. La diferencia está en el tipo de encuentros que ahora podrán contabilizarse para completar esas suspensiones.

Durante lo que resta de 2026 están previstas dos ventanas internacionales. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, Argentina podría disputar hasta cuatro partidos, mientras que entre el 9 y el 17 de noviembre tendría margen para sumar otros dos. Esos compromisos podrían acelerar el cumplimiento de las sanciones.

Leandro Paredes, junto a Almada, en la polémica situación que sancionó FIFA

La AFA todavía busca reducir las penas

La aprobación del pedido no significa que el conflicto disciplinario haya terminado. La Asociación del Fútbol Argentino espera recibir los fundamentos completos de las resoluciones para avanzar con las apelaciones correspondientes ante FIFA.

La entidad pretende especialmente revisar los castigos más extensos y, si el proceso no prospera ante la instancia internacional, mantiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. De esta manera, la estrategia de la AFA tendrá dos frentes: facilitar el cumplimiento de las suspensiones y, paralelamente, intentar que sean reducidas.