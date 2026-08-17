Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

El exboxeador nacido en Margarita fue reconocido en Las Vegas por su destacada trayectoria profesional y quedó entre las grandes figuras que hicieron historia en el boxeo mundial.

El boxeo argentino sumó este sábado una nueva página dorada. Marcos “Chino” Maidana fue incorporado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, en Las Vegas, el lugar donde protagonizó algunos de los combates más importantes de su carrera. El santafesino recibió así uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

La ceremonia se realizó el sábado 15 de agosto en el hotel y casino The Orleans , durante la 14ª Gala Anual del Salón de la Fama de Boxeo de Nevada. Maidana fue incluido en la clase 2026 junto a figuras de enorme prestigio internacional como Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone .

El reconocimiento tiene un significado especial para el oriundo de Margarita, Santa Fe, ya que fue precisamente en Las Vegas donde protagonizó los capítulos más recordados de su carrera, especialmente sus dos enfrentamientos con Floyd Mayweather Jr.

La noticia fue celebrada por Chino Maidana Promociones, la empresa que creó el exboxeador luego de su retiro, que destacó el acontecimiento como “un día histórico para el boxeo argentino”.

Una carrera marcada por los nocauts

Maidana nació el 17 de julio de 1983 y desarrolló una carrera profesional entre 2004 y 2014. En 40 combates consiguió 35 victorias, 31 de ellas por nocaut, y sufrió cinco derrotas, todas por decisión.

Su gran salto internacional llegó en diciembre de 2013, cuando derrotó por decisión unánime a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Ese triunfo lo llevó a enfrentar a Mayweather en dos oportunidades. El primer combate se disputó en mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena y terminó con victoria por decisión mayoritaria para el estadounidense, aunque Maidana consiguió poner en serios problemas al invicto campeón.

La revancha se produjo en septiembre de ese mismo año y volvió a quedar en manos de Mayweather, esta vez por decisión unánime. Los dos combates superaron en conjunto las 1.800.000 compras de pay-per-view, una muestra de la enorme repercusión que alcanzó el santafesino.

El 9 de agosto de 2016, Maidana anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional.

Del ring a la promoción de nuevos talentos

Después de colgar los guantes, el Chino continuó ligado al deporte a través de Chino Maidana Promociones, empresa que fundó para impulsar a boxeadores argentinos y organizar eventos tanto en el país como en el exterior.

La promotora también desarrolla acciones solidarias y acompaña a clubes y comunidades de diferentes puntos de Argentina.

En las últimas semanas, CMP tuvo actividad en distintos escenarios. En Hurlingham, Rateka Sánchez retuvo el título argentino wélter frente a Facundo Dávila, mientras que en San Lorenzo, Santa Fe, Lucas Fernández derrotó a Ángel Capdevila.

La próxima velada tendrá lugar el 28 de agosto en Bragado, donde Nicolás “Demonio” Muguruza enfrentará a Abel “Pumita” Silva por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. El evento contará con la presencia de Maidana y una importante cartelera amateur.

Una nueva distinción para una leyenda santafesina

La incorporación al Salón de la Fama de Nevada coloca al Chino Maidana junto a algunas de las grandes figuras de la historia del boxeo. El hombre que nació en Margarita y llegó a pelear dos veces con Mayweather en Las Vegas ahora también tiene su lugar entre los inmortales del deporte en el estado que fue escenario de sus noches más importantes.

Para el boxeo argentino, se trata de un reconocimiento que vuelve a poner en primer plano la figura de uno de sus grandes campeones internacionales.

Fuente: Con información de Infobae