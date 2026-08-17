Regional Federal Amateur: la Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes

El Concejo Federal del Fútbol argentino confirmó el diagrama del próximo Regional Federal Amateur el cual comenzaría, en principio, el último fin de semana de agosto

Ciclón Racing será uno de los cuatro equipos que representarán a la Liga Santafesina en el Regional Federal Amateur.

El próximo martes 18 culmina el plazo para confirmar los equipos que tomarán parte del Torneo Regional Federal Amateur 2026 que estaría comenzando en el fin de semana comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto próximo. La edición 2026 del Torneo Regional Federal Amateur también dará 4 ascensos al Federal A , tal como viene sucediendo en los últimos años. Además, los equipos que pierdan las finales interregionales por los ascensos (otros 4 equipos) obtendrán de manera directa su plaza para el flamante Torneo Argentino del Interior que comenzará en Abril de 2027.

Comienza una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur, y la Región Litoral Sur ya cuenta con sus representantes de Santa Fe y Entre Ríos. 25 clubes integran hasta el momento la nómina regional: 13 de la provincia de Santa Fe y 12 de Entre Ríos, pertenecientes a distintas ligas de ambas provincias.

Por la provincia de Santa Fe serán 13 clubes: Los Andes (Alcorta), Asociación Deportiva Juventud (Esperanza), San Lorenzo FBC (Esperanza), Sportivo Ben Hur (Rafaela), A.D.I.U.R. (Rosario), Atlético San Jorge (San Jorge), P.S.M. (Puerto General San Martín), Colón (San Justo), Sanjustino (San Justo), Cosmos (Santa Fe), Ciclón Racing (Santa Fe), Studebaker (Villa Cañás), y Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto).

Por la provincia de Entre Ríos competirán 12 clubes: Recreativo San Jorge (Villa Elisa), Atlético Sauce (Colón), Defensores (Pronunciamiento), Social Achirense (Colonia Las Achiras), Parque Sur (Concepción del Uruguay), Comunicaciones (Concordia), Libertad (Concordia), Juventud (Gualeguaychú), Atlético Neuquén (Paraná), Atlético Paraná (Paraná), Don Bosco (Paraná) y Belgrano (Paraná).

La competencia reunirá nuevamente a instituciones de diferentes puntos de la Región Litoral Sur, en busca del gran objetivo: avanzar en el torneo y disputar uno de los ascensos al Torneo Federal A. En consecuencia, la Liga Santafesina tendrá cuatro representantes: Colón de San Justo, Sanjustino, Cosmos y Ciclón Racing.

Copa País, así se disputará la región litoral sur

La Región Litoral Sur tiene definido su cuadro para la Copa País 2026. La competencia regional reúne a cuatro seleccionados de liga y se desarrolla en dos rondas, ambas con partidos de ida y vuelta.

En primer ronda, jugarán la Liga San Martín con la Liga Rafaelina. La serie ya comenzó y Rafaela ganó 1-0 el partido de ida. Resta disputar la revancha para conocer al primer finalista regional. La Liga Paivense con la Liga Paranaense. La segunda llave comenzará este miércoles 19 de agosto, con el encuentro de ida. La revancha se jugará el miércoles siguiente, con localía invertida.

La segunda ronda, final regional. Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán nuevamente en una serie de ida y vuelta para determinar al ganador de la Región Litoral Sur. La ida está prevista para el 26 de agosto y la vuelta para el 2 de septiembre. El cuadro ya está trazado. Cuatro ligas, dos series iniciales y una final regional para definir al representante del Litoral Sur en la Copa País.