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Juan Manuel Cerúndolo le ganó a Rinderknech y está en tercera ronda de Cincinnati

El argentino se impuso en tres sets, con dos tie-breaks finales y en la próxima ronda enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime

17 de agosto 2026 · 09:05hs
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Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, 

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (51°) derrotó en tres sets al francés Arthur Rinderknech (28°) para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos, una de las antesalas del US Open.

Juan Manuel Cerúndolo avanza en Cincinnati

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino tuvo que batallar tres horas y media para quedarse con el triunfo por 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5) y acceder a la siguiente instancia.

En la próxima ronda lo esperará un duro rival, tratándose del canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), a quien deberá enfrentar este martes 18 de agosto, en horario a confirmar.

El de “Juanma” fue el único triunfo nacional en una jornada gris, en la que cayeron sus compatriotas Francisco Cerúndolo (25°), Sebastián Báez (53°) y Marco Trungelliti (91°).

En el año en el que pudo consolidarse dentro de los primeros 70 puestos del ranking ATP, incluso con un triunfo ante el 1° Jannik Sinner, Juan Manuel Cerúndolo continúa sumando victorias que son pura confianza y se impuso al francés Arthur Rinderknech.

Juan Manuel Cerúndolo se encuentra disputando el Masters de Cincinnati por segunda vez en su carrera, habiendo caído en la primera ronda clasificatoria el año pasado, y sufrió un quiebre inicial que le hizo perder el primer set, con dos oportunidades de break desperdiciadas durante el mismo.

La continuidad del partido fue marcada por la paridad, con un segundo set en el que el argentino tuvo seis break points desperdigados durante todo el parcial, aunque su incapacidad para aprovecharlos le hizo jugar el tie-break, en el que se llevó la manga por 7-3 con tres puntos ganados con el saque de su rival.

En el set decisivo, Cerúndolo no pudo mantener su gran nivel al servicio y sufrió dos quiebres, aunque también pudo quedarse con el saque de su rival en dos oportunidades, por lo que forzó un nuevo tie-break, que logró cerrar con su segundo match point.

Con la oportunidad de jugar ante un nuevo miembro del top 10, y sin defender puntos en este torneo, el tenista de 24 años ya sumó 34 unidades y se encuentra en el puesto 47° del ranking en vivo, cinco ubicaciones por detrás de la mejor posición de su carrera.

Las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez

El resto de la jornada argentina fue negativa. Incómodo durante las sesiones de entrenamiento, en las que llegó a gritar que odiaba jugar la gira actual y deseaba volver a Buenos Aires, Francisco Cerúndolo no pudo con el portugués Nuno Borges (47°) y perdió por doble 6-4, por lo que se retiró del certamen sin victorias, como le ocurrió en las cuatro ocasiones en las que lo disputó.

Además, Sebastián Báez no pudo con el emergente estadounidense Learner Tien (12°) y perdió por 3-6 y 6-7 (4), mientras que Marco Trungelliti tuvo que enfrentar a un ex número 1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev (7°) y luchó durante casi dos horas, pero perdió por 4-6 y 5-7.

Juan Manuel Cerúndolo Cincinnati ronda
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