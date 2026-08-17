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Unión de Santa Fe quedó eliminado de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

En la cabecera del departamento 9 de Julio, por los cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino Atlético Tostado superó a Unión por 2 a 1 y clasificó a las semifinales

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 09:44hs
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Unión cayó ante Atlético Tostado y quedó eliminado de la Copa Santa Fe.

Unión cayó ante Atlético Tostado y quedó eliminado de la Copa Santa Fe.

Atlético Tostado eliminó a Unión y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe 2026. El conjunto representante del departamento 9 de Julio, dio el golpe al superar a Unión por 2 a 1, para avanzar a las semifinales de la Copa Santa Fe 2026 – Fútbol Masculino. El Verde comenzó ganando con un gol de Esteban Demaría, pero el Tatengue reaccionó y llegó al empate a través de Ignacio Islas.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un desenlace abierto, apareció el reconquistense Leandro Ojeda, quien marcó el gol del triunfo para Atlético Tostado y selló una clasificación histórica. Ahora, el equipo de Tostado tendrá otro gran desafío: en semifinales enfrentará a 9 de Julio de Rafaela, que viene de superar 3-0 a Sanjustino.

Atlético Tostado hizo historia en la Copa Santa Fe

El verde derrotó a Unión de Santa Fe y se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe de Fútbol. Con goles de Esteban Demaria y Leandro Ojeda, el equipo guiado por Mario Moreno superó al tatengue que lo había igualado parcialmente con tanto de Ignacio Isla, y se metió entre los cuatro mejores del certamen provincial.

La historia dirá que en el mes de agosto del año 2026, el Club Atlético Tostado le ganó por primera vez en su historia a un club profesional de primera división de AFA, y uno de los más grandes de la provincia. Sin dudas que a la historia la escriben los grandes y el verde mezcla un año más sus colores entre los grandes de Santa Fe.

Atl&eacute;tico Tostado agrand&oacute; su historia eliminando al Tatengue y clasific&oacute; a semifinales.

Atlético Tostado agrandó su historia eliminando al Tatengue y clasificó a semifinales.

El rival de Atlético Tostado será 9 de Julio de Rafaela, que viene de ganarle en barrio Mataderos a Sanjustino por 3 a 0 con goles de Cristian Ludueña, Joaquín Salvucci y David Ramírez. El otro cruce de cuartos de final se disputará el domingo 23 de agosto a las 15, en el cual Rosario Central visitará a Los Andes de Alcorta, mientras que Timbuense y Newell´s de Rosario jugarán este jueves 20 de agosto a las 20, se disputará en Timbúes y marcará un hecho inédito para la institución y para la Liga Regional Totorense de Fútbol, ya que será la primera vez que el conjunto local enfrente oficialmente a la Lepra en el marco de una competencia organizada.

Unión Copa Santa Fe Atlético Tostado
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