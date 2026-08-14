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Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

El procedimiento se realizó este viernes en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima. El aprehendido tiene 45 años y está investigado por un ataque ocurrido el 5 de agosto.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de agosto 2026 · 12:04hs
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Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Durante la mañana de este viernes, y en el marco de una investigación penal por un ataque con arma de fuego, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 45 años, señalado como presunto autor del hecho.

Tal como fue anticipado en la mañana del 5 de agosto, Gonzalo Carreyra, de 36 años, fue emboscado en calle Padre Quiroga al 2100, en el barrio Santa Rosa de Lima, por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas.

Uno de ellos le disparó y lo hirió con tres impactos de bala, uno en un brazo y dos en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Cullen, donde fue operada y permaneció internada en estado delicado.

Aprehendieron al presunto autor

La investigación se inició a partir del episodio ocurrido en inmediaciones de Padre Quiroga y Salta, donde Carreyra resultó gravemente herido tras recibir varios disparos de arma de fuego.

Los pesquisas del Departamento Operativo de Investigación Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron individualizar al presunto autor y establecer el domicilio donde residiría, ubicado en inmediaciones de Mendoza y Gaboto, en el mismo barrio de Santa Rosa de Lima. En el lugar también funciona una gomería.

Con la correspondiente orden judicial, los investigadores allanaron este viernes el inmueble y aprehendieron a M. R. B., de 45 años.

Durante el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, que fue incorporado a la investigación como elemento de interés.

Tentativa de homicidio

Los pesquisas informaron sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez comunicó la novedad a la fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Laura Urquiza.

La fiscal ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria del hecho es homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

• LEER MÁS: Hubo dos aprehendidos y secuestraron drogas y armas en allanamientos en barrio Los Troncos

Santa Rosa de Lima aprehendidos homicidio
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