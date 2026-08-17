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Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá cuatro partidos este lunes, con Vélez-Defensa y Justicia, Lanús-Independiente y otros dos encuentros que completarán la jornada.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 09:08hs
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Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

El Torneo Clausura 2026 tendrá este lunes una jornada cargada de fútbol. Serán cuatro los partidos que se disputarán a lo largo del día, con varios equipos que buscarán sumar para acomodarse en sus respectivas zonas y continuar en carrera por los principales objetivos del campeonato.

Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán abren la jornada

La actividad comenzará a las 14.45, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba a Atlético Tucumán en el estadio Antonio Candini. El conjunto cordobés suma cuatro puntos y necesita volver a ganar después de una derrota ante Independiente Rivadavia.

El Decano, en tanto, tiene cinco unidades y buscará trasladar al campeonato el envión conseguido en la Copa Argentina, donde goleó 4-0 a Independiente y avanzó a los cuartos de final.

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Gabriel Alanís, Juan Garro y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Manuel Brondo. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Adrián Franklin.

Hora: 14.45.

Estadio: Antonio Candini.

TV: ESPN Premium.

Lanús recibe a Independiente

A las 17, Lanús será local de Independiente en un encuentro importante para ambos. Los dos llegan con seis puntos y necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla y mantenerse cerca de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El Granate viene de golear 3-0 a Talleres en Córdoba, mientras que el Rojo atraviesa un momento complicado después de perder ante Vélez y Platense y quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán.

Luego de la salida de Gustavo Quinteros, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu asumirán de manera interina. Independiente, además, ya acordó la llegada de Jadson Viera como nuevo entrenador.

Lanús: Nahuel Losada; Ronaldo de Jesus, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Tomás Guidara; Ramiro Carrera, Felipe Peña, Agustín Cardozo; Allan Wlk, Dylan Aquino, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey; Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Facundo Zabala, Santiago Arias; Santiago Montiel, Iván Marcone, Mateo Pérez; Gabriel Ávalos, Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez. DT: Carlos Matheu.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Sebastián Zunino.

Hora: 17.

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: TNT Sports Premium.

Vélez busca mantener el invicto ante Defensa

El tercer partido del día será a las 19.15, en el José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Defensa y Justicia.

El Fortín suma 10 puntos y es uno de los dos invictos del campeonato. Después de hilvanar triunfos ante Instituto, Talleres e Independiente, empató 1-1 con Boca en la fecha anterior.

Defensa acumula siete unidades y llega con dos triunfos en sus últimas tres presentaciones. El equipo de Julio Vaccari derrotó a Riestra y Newell's, luego de empatar con Aldosivi y perder ante Estudiantes.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Nicolás Lamolina.

Hora: 19.15.

Estadio: José Amalfitani.

TV: TNT Sports Premium.

Gimnasia de Mendoza y Talleres cierran la jornada

Finalmente, desde las 21.30, Gimnasia de Mendoza recibirá a Talleres en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo mendocino tiene seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y buscará hacerse fuerte como local. La visita, dirigida por Jorge Sampaoli, necesita recuperarse después de la derrota 3-0 ante Lanús.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Matías Vargas, Agustín Módica y Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Fascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Emiliano Chiavassa, Federico Fattori, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Rick y Valentín Depietri. DT: Jorge Sampaoli.

Hora: 21.30.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

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