Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Tras cinco meses de investigación, la PFA allanó diez viviendas en Rosario y secuestró más de tres kilos de cocaína, armas y $6,7 millones.

Entre este jueves y este viernes, en la ciudad de Rosario , quedó desarticulada una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de venta minorista . El procedimiento fue resultado de una investigación iniciada en marzo y desarrollada durante 150 días .

Como resultado de los diez allanamientos , fueron aprehendidas 13 personas que serían integrantes de la organización. Además, los investigadores secuestraron más de tres kilos de cocaína , marihuana, dos armas de fuego , municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y más de $6,7 millones en efectivo .

Según la estimación realizada en el marco de la investigación, el valor de los estupefacientes secuestrados supera los $75 millones. Si se suma el dinero en efectivo incautado, el valor total de lo secuestrado asciende a más de $81,7 millones.

La investigación por venta de drogas en Rosario

Durante cinco meses, los pesquisas antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron tareas de campo, seguimientos y puestos de observación. Estas medidas permitieron identificar los distintos puntos utilizados para la venta de drogas al menudeo y establecer la presunta participación de las personas que integraban la organización.

A partir de las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó la ejecución de diez órdenes de allanamiento, autorizadas por el Colegio de Jueces de Rosario.

Los procedimientos se realizaron entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en distintos domicilios de la ciudad.

Qué secuestró la Policía Federal

Durante los operativos, además de la droga y el dinero, los agentes secuestraron elementos considerados de interés para la investigación.

Entre ellos se encontraba una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, que tenía la inscripción "Policía de la Provincia de Buenos Aires", junto con su cargador y municiones.

También fue incautada una segunda pistola calibre .22, además de dos motocicletas, balanzas de precisión, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de los estupefacientes.

La presencia de la pistola calibre 9 milímetros con la inscripción policial fue uno de los elementos destacados entre los objetos secuestrados durante los allanamientos.

Los 13 aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia

La novedad sobre los procedimientos fue comunicada a la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

El fiscal interviniente ordenó que las 13 personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad, fueran identificadas y permanecieran alojadas en dependencias policiales.

La atribución delictiva fue establecida, de manera provisoria, como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en los términos de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y avanzar en la desarticulación de la estructura dedicada a la venta barrial de estupefacientes en Rosario.

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