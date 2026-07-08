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ARA San Juan: condenaron a un exoficial a tres años de prisión en suspenso y absolvieron a otros tres

El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión por el delito de estrago culposo. Al ser un delito menor no irá a la cárcel de manera efectiva

8 de julio 2026 · 17:23hs
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El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del año 2017

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del año 2017, causando la muerte de sus 44 tripulantes. 

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

De esta manera, la resolución judicial determinó que Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo, pero al ser una pena menor no irá a la cárcel de manera efectiva.

Por otra parte, y después de que se evaluaran las responsabilidades penales en la planificación y mantenimiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 y que causaron la muerte de sus 44 tripulantes, Mazzeo fue absuelto por unanimidad de los cargos de incumplimiento de deberes y estrago culposo al igual que Alonso y Correa.

Tanto la fiscalía como las querellas de los familiares sostuvieron que la tragedia "era previsible" de acuerdo al estado operativo del submarino.

Un fallo histórico

Las abogadas defensoras de los familiares Valeria Carreras y Lorena Arias indicaron que "es la primera vez en la historia argentina" que un jefe naval es condenado penalmente "por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz".

"Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas", manifestaron.

Asimismo, Carreras y Arias adelantaron que "van a recurrir a esta sentencia una vez conozcan los fundamentos", previstos para el 21 de agosto, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.

"Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar", concluyeron.

Hundimiento del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del año 2017 en las aguas del Atlántico Sur, luego de sufrir una falla técnica, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. Previamente, había sido reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio.

Pasadas algunas horas de la última comunicación, se detectó un ruido violento, emparentado con una implosión y, tiempo después, se supo que el submarino colapsó por la presión del agua al descender sin control.

La búsqueda que comenzó con operativos locales, se trasladó a nivel internacional y la empresa privada Ocean Infinity localizó los restos de la nave, prácticamente un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad.

ARA San Juan prisión Condenaron

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