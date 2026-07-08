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La titular del FMI llegará a la Argentina a fines de julio para reunirse con el Gobierno de Milei

La directora gerente del FMI llegará al país por invitación del presidente Javier Milei. El Gobierno destacó el buen vínculo con el organismo y el respaldo al programa económico.

8 de julio 2026 · 17:33hs
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La directora gerente del FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegará a Argentina a fines de julio por invitación del presidente Javier Milei.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina hacia fines de julio. El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda informó que la funcionaria llegará al país por invitación del presidente Javier Milei, en el marco de la relación que el Gobierno mantiene con el organismo internacional.

"Tengo el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", expresó Caputo.

El ministro sostuvo además que la visita se produce en un contexto de "excelente relación y diálogo constructivo" entre la administración nacional y el Fondo Monetario Internacional, en el marco del programa económico que lleva adelante el Gobierno.

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En ese sentido, afirmó que el encuentro permitirá "continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

El FMI mantuvo sus proyecciones para la economía argentina

El anuncio de la visita se conoció pocas horas después de que el Fondo Monetario Internacional ratificara sus previsiones de crecimiento para la Argentina. El organismo mantuvo una estimación de expansión del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, sin modificaciones respecto de las proyecciones difundidas anteriormente.

La confirmación de la llegada de Georgieva se da en un contexto de continuidad del programa acordado entre el Gobierno argentino y el FMI, con el Ejecutivo destacando el respaldo del organismo a la estrategia económica impulsada por la administración de Javier Milei.

FMI Milei Luis Caputo economía
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