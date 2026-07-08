Si bien tenía una oferta concreta de Patronato, la intención de Enzo Roldán era estar en Buenos Aires y por eso aceptó la oferta de Nueva Chicago. El volante que se fue de Unión llega a préstamo por seis meses.
Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago
El volante Enzo Roldán dejó Unión y en las últimas horas fue presentado como nuevo refuerzo del elenco de Mataderos
Por Ovación
Enzo Roldán fue oficializado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago
El modo en que se dio la operación, es a través de un préstamo, ya que Unión no podía rescindirle el contrato. Y es que si eso sucedía debía resarcir económicamente a Boca, dueño del 50% de los derechos económicos.
Por ese motivo, la dirigencia rojiblanca lo cedió a préstamo a Nueva Chicago por seis meses y una vez que finalice el vínculo con la entidad de Mataderos, el jugador quedará con el pase en su poder.
LEER MÁS: Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra
Así las cosas, Unión evita un conflicto con Boca y a la vez se ahorra el salario de seis meses de un jugador que no era tenido en cuenta por el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón.
Roldán había regresado a Unión a comienzos del 2026 luego de vestir la camiseta de Platense, pero Madelón nunca lo consideró y se fue sin sumar minutos en el semestre.