Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

El volante Enzo Roldán dejó Unión y en las últimas horas fue presentado como nuevo refuerzo del elenco de Mataderos

Si bien tenía una oferta concreta de Patronato, la intención de Enzo Roldán era estar en Buenos Aires y por eso aceptó la oferta de Nueva Chicago. El volante que se fue de Unión llega a préstamo por seis meses.

El modo en que se dio la operación, es a través de un préstamo, ya que Unión no podía rescindirle el contrato. Y es que si eso sucedía debía resarcir económicamente a Boca, dueño del 50% de los derechos económicos.

Por ese motivo, la dirigencia rojiblanca lo cedió a préstamo a Nueva Chicago por seis meses y una vez que finalice el vínculo con la entidad de Mataderos, el jugador quedará con el pase en su poder.

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Así las cosas, Unión evita un conflicto con Boca y a la vez se ahorra el salario de seis meses de un jugador que no era tenido en cuenta por el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón.

Roldán había regresado a Unión a comienzos del 2026 luego de vestir la camiseta de Platense, pero Madelón nunca lo consideró y se fue sin sumar minutos en el semestre.