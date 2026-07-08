Uno Santa Fe | Unión | Unión

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

El volante Enzo Roldán dejó Unión y en las últimas horas fue presentado como nuevo refuerzo del elenco de Mataderos

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 09:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Enzo Roldán fue presentado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago.

Enzo Roldán fue presentado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago.

Si bien tenía una oferta concreta de Patronato, la intención de Enzo Roldán era estar en Buenos Aires y por eso aceptó la oferta de Nueva Chicago. El volante que se fue de Unión llega a préstamo por seis meses.

Enzo Roldán fue oficializado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago

El modo en que se dio la operación, es a través de un préstamo, ya que Unión no podía rescindirle el contrato. Y es que si eso sucedía debía resarcir económicamente a Boca, dueño del 50% de los derechos económicos.

Por ese motivo, la dirigencia rojiblanca lo cedió a préstamo a Nueva Chicago por seis meses y una vez que finalice el vínculo con la entidad de Mataderos, el jugador quedará con el pase en su poder.

LEER MÁS: Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra

Así las cosas, Unión evita un conflicto con Boca y a la vez se ahorra el salario de seis meses de un jugador que no era tenido en cuenta por el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón.

Roldán había regresado a Unión a comienzos del 2026 luego de vestir la camiseta de Platense, pero Madelón nunca lo consideró y se fue sin sumar minutos en el semestre.

Unión Enzo Roldán Nueva Chicago
Noticias relacionadas
del blanco ya esta en francia y union espera cerrar la millonaria transferencia

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Nicolás Paz se va de Unión y sería refuerzo de San Martín de San Juan.

Nicolás Paz se va de Unión y sería refuerzo de San Martín de San Juan

Unión hizo una oferta por Mirko Bonfigli.

Unión habría ofertado por un volante que juega en la Primera Nacional

Julián Palacios no se irá a México y por ahora sigue en Unión.

Palacios continúa en Unión y estaría descartada su transferencia al Atlas de México

Lo último

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Último Momento
Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Ovación
Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal