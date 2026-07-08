La FIFA rechazó el pedido de Francia y Olise puede perderse la semi si recibe otra amarilla

Francia no logró que la FIFA revocara la amarilla de Michael Olise ante Paraguay y llegará condicionado al partido frente a Marruecos por los cuartos de final

Francia no logró que la FIFA revocara la tarjeta amarilla recibida por el atacante Michael Olise en el triunfo frente a Paraguay y el delantero llegará condicionado al partido frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) había presentado un recurso para dejar sin efecto la amonestación, pero el organismo rechazó el pedido y el atacante deberá evitar una nueva sanción si pretende estar disponible para una eventual semifinal.

La FIFA rechazó el recurso de Francia

La apelación francesa se produjo después de la controversia generada por la suspensión provisoria de la expulsión de Folarin Balogun, decisión que permitió al delantero de Estados Unidos disputar el encuentro ante Bélgica antes de la eliminación de su selección.

A partir de ese antecedente, Francia intentó revertir la sanción sobre Olise, aunque sin éxito, por lo que deberá cuidarse en los cuartos de final ante Marruecos.

La amarilla fue mostrada tras un cruce con el mediocampista Matías Galarza Fonda, cuando el futbolista paraguayo cayó al suelo acusando un golpe, aunque las repeticiones reflejaron que Olise únicamente le hizo un gesto de silencio y lo sujetó de la camiseta.

El entrenador Didier Deschamps confirmó la resolución en conferencia de prensa: “No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, explicó.

De esta manera, si Olise vuelve a ser amonestado frente a Marruecos y Francia consigue la clasificación, quedará suspendido para las semifinales.

En el plantel francés también llegan al límite de tarjetas Manu Koné y Bradley Barcola, mientras que Marruecos afrontará el encuentro con cinco jugadores condicionados.

En el resto de los cuartos de final, el lateral derecho Gonzalo Montiel es el único futbolista de Argentina en esa situación y deberá cuidarse frente a Suiza.

En la previa también hubo repercusiones por la designación del árbitro argentino Facundo Tello, quien encabezará una terna integrada además por Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Darío Herrera y Cristian Navarro.

La elección generó comentarios debido a que Argentina continúa en competencia, aunque anteriormente la "Albiceleste" fue dirigida ante Egipto por una terna completamente francesa encabezada por François Letexier.

Pese al debate, en el seleccionado francés evitaron cuestionar la decisión, ya que Dayot Upamecano aseguró: “No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa”.

El arquero Robin Risser también respaldó la designación de la FIFA y pidió no alimentar la polémica: “No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda”, afirmó.