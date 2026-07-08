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Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Las chicas de Unión perdieron sobre la hora ante San Lorenzo 2-1 en Santa Fe por la fecha 13 y sigue sin hacer pie en la Primera División

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 17:58hs
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Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Prensa Unión

La lucha de Unión por salir del fondo de la tabla sumó un nuevo capítulo frustrante. Este miércoles, en La Tatenguita, el conjunto dirigido por Paulo Poccia volvió a mostrar actitud para competir de igual a igual, pero terminó perdiendo 2-1 frente a San Lorenzo por la 13ª fecha de la Primera División de AFA.

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La visita golpeó primero con un tanto de Gisel Vidal y parecía encaminar el partido, aunque las Rojiblancas reaccionaron antes del descanso. Alegra Risso apareció para establecer el empate y renovar las esperanzas de un equipo que necesitaba sumar para cortar la mala racha.

En el complemento, Unión decidió asumir riesgos en busca de su primer triunfo en el torneo. Adelantó sus líneas, intentó jugar en campo rival y fue por los tres puntos, pero esa apuesta terminó dejando espacios que San Lorenzo aprovechó en el cierre del encuentro.

Cuando el empate parecía sellado, Débora Molina apareció en la última acción del partido para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo de las Cuervas, que se llevaron una victoria agónica de Santa Fe.

El resultado profundiza el complicado presente del elenco rojiblanco. Disputadas 13 fechas, Unión permanece en el último puesto con apenas tres unidades, producto de tres empates, y sigue sin poder celebrar una victoria desde su regreso a la máxima categoría. Además, ya acumula diez derrotas en el certamen, números que reflejan las dificultades que atraviesa el equipo en una temporada de adaptación a la exigencia de la Primera División.

La formación de Unión

Naila Zaninetti; Caren López, Ionara Vilte, Victoria Muñoz y Alegra Risso; Mailen Herman y Emilse Albornos; Agustina Marani, Camila Acevedo y Marilín Coronel; y Aldana Villalba.

Unión San Lorenzo Paulo Poccia
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