De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

Tras la confirmación de Unión, Racing de Estrasburgo anunció la incorporación del santafesino Mateo Del Blanco, que firmó un vínculo por cinco temporadas

El miércoles terminó de sellar un cambio de vida para el zurdo santafesino Mateo Del Blanco . Después de que Unión oficializara su transferencia, Racing de Estrasburgo de Francia hizo lo propio y presentó en sociedad al lateral izquierdo, de 22 años.

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El defensor llevaba varios días en Europa para completar la revisión médica y ultimar la documentación. Cumplidos esos pasos, el club de la Ligue 1 difundió las primeras imágenes con la camiseta de su nuevo equipo y confirmó que el argentino firmó contrato hasta junio de 2031.

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Racing de Estrasburgo le dio la bienvenida a Del Blanco

De esta manera, quedó formalizado el traspaso que representó una de las ventas más importantes del mercado para el Tatengue. La operación se concretó por 2.800.000 dólares a cambio del 100% de la ficha del futbolista, que ahora afrontará su primera experiencia en el fútbol europeo.

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Le défenseur argentin, en provenance du Club Atletico Unión, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031.



Le communiqué https://t.co/yVgLKMQ4Ei



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Del Blanco se marcha de Santa Fe tras consolidarse en el plantel profesional y despertar el interés de varios clubes del exterior. Finalmente fue el Estrasburgo el que apostó por el lateral de 23 años, que tendrá el desafío de adaptarse a una de las ligas más competitivas del continente.

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Mientras Unión celebra un nuevo ingreso económico por la venta de un jugador surgido de sus inferiores, Del Blanco ya dio el primer paso en Francia. Con la presentación consumada y un contrato de larga duración, comenzó oficialmente su etapa en el fútbol europeo.