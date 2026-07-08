Uno Santa Fe | Unión | Unión

De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

Tras la confirmación de Unión, Racing de Estrasburgo anunció la incorporación del santafesino Mateo Del Blanco, que firmó un vínculo por cinco temporadas

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 16:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

El miércoles terminó de sellar un cambio de vida para el zurdo santafesino Mateo Del Blanco. Después de que Unión oficializara su transferencia, Racing de Estrasburgo de Francia hizo lo propio y presentó en sociedad al lateral izquierdo, de 22 años.

• LEER MÁS: Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El defensor llevaba varios días en Europa para completar la revisión médica y ultimar la documentación. Cumplidos esos pasos, el club de la Ligue 1 difundió las primeras imágenes con la camiseta de su nuevo equipo y confirmó que el argentino firmó contrato hasta junio de 2031.

• LEER MÁS: Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Racing de Estrasburgo le dio la bienvenida a Del Blanco

De esta manera, quedó formalizado el traspaso que representó una de las ventas más importantes del mercado para el Tatengue. La operación se concretó por 2.800.000 dólares a cambio del 100% de la ficha del futbolista, que ahora afrontará su primera experiencia en el fútbol europeo.

Del Blanco se marcha de Santa Fe tras consolidarse en el plantel profesional y despertar el interés de varios clubes del exterior. Finalmente fue el Estrasburgo el que apostó por el lateral de 23 años, que tendrá el desafío de adaptarse a una de las ligas más competitivas del continente.

Mientras Unión celebra un nuevo ingreso económico por la venta de un jugador surgido de sus inferiores, Del Blanco ya dio el primer paso en Francia. Con la presentación consumada y un contrato de larga duración, comenzó oficialmente su etapa en el fútbol europeo.

Unión Mateo Del Blanco Racing de Estrasburgo
Noticias relacionadas
mateo del blanco se despidio de union con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

union hizo oficial la venta de mateo del blanco a racing de estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

union, el destino que hoy aparece mas firme para juan de dios pintado

Unión, el destino que hoy aparece más firme para Juan de Dios Pintado

pasan los dias en union y leonardo madelon sigue sin renovar su contrato

Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Lo último

¿Otra salida más? Unión maneja una oferta de España por Mauro Pittón

¿Otra salida más? Unión maneja una oferta de España por Mauro Pittón

La FIFA rechazó el pedido de Francia y Olise puede perderse la semi si recibe otra amarilla

La FIFA rechazó el pedido de Francia y Olise puede perderse la semi si recibe otra amarilla

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Último Momento
¿Otra salida más? Unión maneja una oferta de España por Mauro Pittón

¿Otra salida más? Unión maneja una oferta de España por Mauro Pittón

La FIFA rechazó el pedido de Francia y Olise puede perderse la semi si recibe otra amarilla

La FIFA rechazó el pedido de Francia y Olise puede perderse la semi si recibe otra amarilla

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

En Brasil aseguran que Neymar evalúa retirarse del fútbol

En Brasil aseguran que Neymar evalúa retirarse del fútbol

La titular del FMI llegará a la Argentina a fines de julio para reunirse con el Gobierno de Milei

La titular del FMI llegará a la Argentina a fines de julio para reunirse con el Gobierno de Milei

Ovación
De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal