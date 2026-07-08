Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Si bien la oferta inicial no fue aceptada por Unión, el club mexicano insiste por el volante que tiene contrato con el Tate hasta diciembre

Desde hace un par de semanas que se viene mencionado la chance de que Julián Palacios emigre de Unión . Y es que luego del muy buen semestre que tuvo, el volante fue tentado por Atlas de México.

El club mexicano se puso en contacto con Gastón Fernández, representante de Palacios para acercarle una oferta, que terminó siendo desestimada por la dirigencia rojiblanca.

El futbolista tiene contrato hasta diciembre, pero si Unión lo transfiere antes del 1 de septiembre, se quedará con el 30% del dinero en que se haga la operación.

Pero ese monto tendría que ser importante para que el Tate lo deje ir, dado que es un jugador indispensable para el cuerpo técnico.

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Con lo cual, perder a un titular por muy poco dinero, no le cierra a la dirigencia, ni tampoco al entrenador, aún sabiendo que luego de diciembre, Palacios se marchará con el pase en su poder.

Lo cierto es que Atlas sigue insistiendo por el mediocampista y no se descarta que por estas horas, acerque una nueva propuesta para intentar sacarlo de Unión.

Con un mercado de pases extenso, nadie puede afirmar que Palacios continuará en Unión, el jugador está interesado en dar un salto económico y por eso los días que vienen definirán su futuro.