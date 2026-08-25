La compañía acompaña una transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

CCU Argentina impulsa el crecimiento de la categoría 0.0 con Imperial y pone en agenda nuevas formas de disfrute

La forma de consumir está cambiando. Cada vez más personas eligen incorporar hábitos más saludables y buscan alternativas que les permitan mantener los espacios de encuentro y socialización, pero con una relación más flexible con las bebidas con alcohol.

La Generación Z está liderando esta transformación. Según un estudio de Kantar, el 75% de los jóvenes argentinos se plantea reducir su consumo de bebidas con alcohol, mientras que crece el fenómeno de los consumidores neoabstemios o flexiabstemios: personas que no las abandonan por completo, sino que alternan entre opciones con y sin alcohol según el contexto. Esta tendencia refleja un cambio cultural: mantener los rituales sociales, pero con mayor flexibilidad y libertad de elección. En este escenario, la categoría sin alcohol gana protagonismo y se consolida como una de las principales oportunidades dentro de la industria.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

La innovación como respuesta

CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas reconocida por su portfolio de marcas de alta calidad, cuenta con cinco plantas industriales en el país, entre ellas la de Santa Fe, donde se elabora la emblemática cerveza homónima.

Además, la compañía fue pionera en apostar por el desarrollo de la categoría sin alcohol con el lanzamiento de su propuesta en marzo de 2023. Desde entonces, y este año bajo el concepto “Sumá momentos, elegí 0.0”, la compañía continúa impulsando iniciativas orientadas a ampliar las ocasiones de consumo y a demostrar que es posible disfrutar de una cerveza 0.0 sin resignar el sabor, la calidad ni la experiencia.

"Desde CCU Argentina entendemos que el consumo responsable no es solamente un tema de prevención, sino también de innovación. Nuestro desafío es desarrollar propuestas que acompañen los cambios culturales y respondan a nuevas formas de disfrute moderado, balanceado, manteniendo siempre la calidad, el sabor y la refrescancia que esperan los consumidores", comentó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

Del producto a la experiencia

Durante la ventana internacional de partidos en Argentina, la marca lanzó una edición limitada de Imperial Golden Sin Alcohol Los Pumas y llevó su propuesta a universidades, clubes, puntos de venta y Beer House, acercando la categoría a nuevos consumidores y reforzando el concepto del tercer tiempo como un espacio de encuentro y disfrute compartido.

"En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que nos permiten conectar con lo importante. Una cerveza sin alcohol ocupa perfectamente un lugar en esas experiencias, sin resignar el sabor ni la calidad que distinguen a nuestra marca", señaló Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

De esta manera, CCU Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que acompañen la evolución del consumo y contribuyan al crecimiento de la categoría sin alcohol.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones. gentileza

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.