Uno Santa Fe | Información General | CCU

CCU Argentina impulsa el crecimiento de la categoría 0.0 con Imperial y pone en agenda nuevas formas de disfrute

La compañía acompaña una transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

25 de agosto 2026 · 10:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
CCU Argentina impulsa el crecimiento de la categoría 0.0 con Imperial y pone en agenda nuevas formas de disfrute

gentileza

CCU Argentina impulsa el crecimiento de la categoría 0.0 con Imperial y pone en agenda nuevas formas de disfrute

La forma de consumir está cambiando. Cada vez más personas eligen incorporar hábitos más saludables y buscan alternativas que les permitan mantener los espacios de encuentro y socialización, pero con una relación más flexible con las bebidas con alcohol.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

Una tendencia impulsada por la Generación Z

La Generación Z está liderando esta transformación. Según un estudio de Kantar, el 75% de los jóvenes argentinos se plantea reducir su consumo de bebidas con alcohol, mientras que crece el fenómeno de los consumidores neoabstemios o flexiabstemios: personas que no las abandonan por completo, sino que alternan entre opciones con y sin alcohol según el contexto. Esta tendencia refleja un cambio cultural: mantener los rituales sociales, pero con mayor flexibilidad y libertad de elección. En este escenario, la categoría sin alcohol gana protagonismo y se consolida como una de las principales oportunidades dentro de la industria.

La innovación como respuesta

CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas reconocida por su portfolio de marcas de alta calidad, cuenta con cinco plantas industriales en el país, entre ellas la de Santa Fe, donde se elabora la emblemática cerveza homónima.

Además, la compañía fue pionera en apostar por el desarrollo de la categoría sin alcohol con el lanzamiento de su propuesta en marzo de 2023. Desde entonces, y este año bajo el concepto “Sumá momentos, elegí 0.0”, la compañía continúa impulsando iniciativas orientadas a ampliar las ocasiones de consumo y a demostrar que es posible disfrutar de una cerveza 0.0 sin resignar el sabor, la calidad ni la experiencia.

"Desde CCU Argentina entendemos que el consumo responsable no es solamente un tema de prevención, sino también de innovación. Nuestro desafío es desarrollar propuestas que acompañen los cambios culturales y respondan a nuevas formas de disfrute moderado, balanceado, manteniendo siempre la calidad, el sabor y la refrescancia que esperan los consumidores", comentó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

Del producto a la experiencia

Durante la ventana internacional de partidos en Argentina, la marca lanzó una edición limitada de Imperial Golden Sin Alcohol Los Pumas y llevó su propuesta a universidades, clubes, puntos de venta y Beer House, acercando la categoría a nuevos consumidores y reforzando el concepto del tercer tiempo como un espacio de encuentro y disfrute compartido.

"En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que nos permiten conectar con lo importante. Una cerveza sin alcohol ocupa perfectamente un lugar en esas experiencias, sin resignar el sabor ni la calidad que distinguen a nuestra marca", señaló Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

De esta manera, CCU Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que acompañen la evolución del consumo y contribuyan al crecimiento de la categoría sin alcohol.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

CCU acompaña la transformación en los hábitos de consumo a través de la innovación y el desarrollo de propuestas alineadas con la moderación de las nuevas generaciones.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.

CCU alcohol hábitos consumo
Noticias relacionadas
China y el desafío de hacer útiles a los robots humanoides

China y el desafío de hacer útiles a los robots humanoides

BYD amplía su gama en el país

BYD amplía su gama en el país

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Came cruzó al Gobierno: Las familias se endeudan para alimentos y remedios

Came cruzó al Gobierno: "Las familias se endeudan para alimentos y remedios"

Lo último

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Último Momento
Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Ovación
Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor