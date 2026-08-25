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El Ministerio de Educación de Santa Fe implementa el "acompañamiento para estudiantes deportistas"

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026, la medida alcanza a estudiantes de escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe

25 de agosto 2026 · 10:41hs
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El Ministerio de Educación de Santa Fe implementa el acompañamiento para estudiantes deportistas

El Ministerio de Educación de Santa Fe implementa el "acompañamiento para estudiantes deportistas"

El Ministerio de Educación de Santa Fe puso en marcha un Régimen de Acompañamiento Integral destinado a estudiantes deportistas federados y de alto rendimiento, con el objetivo de garantizar que puedan sostener sus trayectorias escolares sin que las exigencias de entrenamientos, concentraciones o competencias afecten su formación académica.

Para ello, la resolución crea la figura del “estudiante en trayectoria educativa acompañada”, destinada a quienes, por su actividad deportiva, vean comprometida su asistencia regular a clases.

La secretaria de Educación de Santa Fe Carolina Piedrabuena explicó en diálogo con La Primera de la Tarde (Radio 2) que este régimen se pensó porque “muchas veces, la opción que les daba el sistema educativo a estos estudiantes era elegir entre el deporte o los estudios”.

El Ministerio de Educación de Santa Fe y la "corresponsabilidad entre escuela, familia e institución deportiva"

Ante estas situaciones, lo que proponen desde la cartera educativa es establecer un criterio de “corresponsabilidad” entre “la escuela, la familia y la institución deportiva para pensar cómo acompañar esa trayectoria educativa”.

Para ello, indicó la funcionaria, el primer paso es definir “quiénes son los que pueden optar por este régimen”. La propuesta está dirigida a estudiantes deportistas federados y de alto rendimiento, es decir, aquellos “que están en una confederación de tercer grado, que participan del Comité Olímpico Argentino o del Comité Paralímpico”, como así también en programas de la Secretaría de Deportes del gobierno provincial.

Se incluye, además, a los jóvenes que entrenan en “clubes de torneos de la AFA” para el caso del fútbol.

Ya con los grupos definidos, lo siguiente es generar un plan que “dependerá de la actividad deportiva” que realice cada estudiante del régimen, que ya tuvo unas 100 inscripciones. Una alternativa, señaló Piedrabuena, es la de eximir a esos chicos de asistir a las clases de educación física cuando estas se superpongan con sus prácticas particulares.

En concreto, la resolución establece que “cada estudiante incluido en el presente régimen, contará con un plan individual de acompañamiento, elaborado por la institución educativa en articulación con la familia, la entidad deportiva y el equipo supervisor, el cual deberá quedar formalizado mediante acta de compromiso”. Este instrumento, señalaron desde la Provincia, permitirá adaptar estrategias pedagógicas para que los estudiantes puedan cumplir con los objetivos escolares sin resignar su desarrollo deportivo.

Permitirá que los estudiantes puedan cumplir los objetivos escolares sin resignar su desarrollo deportivo

“Es importante que el estudiante no haga dos veces lo mismo. Lo que ya hace en el club, no exigirlo desde el Ministerio de Educación”, sumó en ese sentido la funcionaria, y apuntó que el enfoque será llevar a cabo un trabajo complementario con, por ejemplo, “algún estudio teórico”.

Al respecto, la secretaria del área educativa provincial indicó que “el estudiante que ya hace la práctica deportiva va a coordinar con su profesor de educación física qué es lo que le falta”.

En cuanto a las inasistencias, la resolución dice que cuando sean “ocasionadas por concentraciones, competencias o convocatorias deportivas oficiales que impidan la asistencia regular, serán consideradas justificadas y no afectarán la condición de alumno regular”.

Para quienes quieran acceder a los formularios de inscripción y consultar más detalles sobre el régimen, Piedrabuena dijo que pueden revisar las publicaciones en la web oficial del Ministerio de Educación.

Santa Fe estudiantes Educación
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