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Manchester City prepara una oferta millonaria para comprar a Enzo Fernández

Los “Citizens” volvieron a la carga y pretenden presentar una propuesta en los próximos días para quedarse con el mediocampista argentino

25 de agosto 2026 · 10:54hs
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Manchester City haría una oferta para contratar a Enzo Fernández.

Manchester City haría una oferta para contratar a Enzo Fernández.

Manchester City prepara una oferta formal para comprar a Enzo Fernández antes del cierre del mercado de pases inglés, previsto para el 1° de septiembre.

Manchester City acelera por Enzo Fernández

De acuerdo a la información de los medios ingleses a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los "Citizens" retomaron las negociaciones con los "Blue" por el mediocampista argentino, aunque el conjunto londinense mantiene una cotización cercana a 120 millones de libras.

Anteriormente, Chelsea le había comunicado al Manchester City que tenía hasta el viernes 14 de agosto a las 17 de Inglaterra para presentar una propuesta que alcanzara los 120 millones de libras, pero el club de Manchester dejó vencer aquel plazo sin realizar una oferta.

Sin embargo, el interés nunca desapareció y la dirigencia de los “Citizens” decidió reactivar la operación. El actual entrenador del City, Enzo Maresca, conoce perfectamente al campeón del mundo por haberlo dirigido en Chelsea y considera al argentino uno de los futbolistas ideales para reconstruir el mediocampo de su nuevo equipo.

La salida de Rodri al Barcelona modificó definitivamente el panorama y obligó al conjunto de Manchester a realizar una importante renovación en esa zona del campo. Ahora, Enzo aparece como uno de los grandes objetivos del City, que pretende transformar en las próximas horas su interés en una propuesta concreta.

Chelsea no piensa facilitar la operación

La primera condición es económica: pretende aproximadamente 120 millones de libras por el pase del argentino, una cifra superior a los 106,8 millones que desembolsó para comprarlo al Benfica en enero de 2023.

La segunda condición puede ser todavía más determinante: los “Blues” solamente aceptarían desprenderse de Enzo si consiguen antes un reemplazante de jerarquía, debido al poco margen que quedaría para realizar otra incorporación antes del cierre del libro de pases.

Entre las alternativas que Chelsea comenzó a evaluar aparecen Adam Wharton, Manu Koné, Alex Scott y Eduardo Camavinga, aunque las diferentes operaciones presentan dificultades y ninguna está cerrada.

Enzo continúa mientras tanto trabajando normalmente con el plantel y el entrenador Xabi Alonso evitó garantizar públicamente que permanecerá en Londres una vez finalizado el mercado.

“Enzo es jugador del Chelsea. Es un futbolista top”, manifestó el técnico, aunque eludió responder cuando fue consultado directamente sobre si el argentino le había comunicado su intención de quedarse.

Manchester City Enzo Fernández Chelsea
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