Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

El Torneo Oficial Prefederal tendrá este viernes la quinta fecha, mientras que la A2 jugará el jueves. Santa Rosa-Alumni, el televisado.

El básquet santafesino tendrá una semana cargada de actividad con una nueva fecha de los torneos Prefederal y A2, que ya entraron en una etapa importante de la competencia y comienzan a definir posiciones de cara a lo que viene.

La quinta jornada del Torneo Oficial Prefederal se disputará íntegramente este viernes, con seis partidos programados para las 21.30.

En la Zona A, CUST A recibirá a Colón de San Justo, mientras que República del Oeste será local ante Sanjustino. Además, Rivadavia Juniors enfrentará a Banco Provincial y Almagro A jugará ante Colón de Santa Fe.

Por la Zona B, en tanto, Alma Juniors recibirá a Unión de Santa Fe y Gimnasia se medirá con El Quillá.

Así están las posiciones del Prefederal

En la Zona A, Almagro A, Rivadavia Juniors y Banco Provincial comparten el liderazgo con 7 puntos, producto de tres victorias y una derrota. Luego aparecen Colón de San Justo con 6, CUST A con 5 y Colón de Santa Fe con 4.

En la Zona B, Alma Juniors es el único líder con 7 unidades. República del Oeste, Gimnasia, Sanjustino y Unión suman 6, mientras que El Quillá cierra con 5.

Toda la quinta fecha de la A2

La actividad comenzará el jueves con la quinta fecha del Torneo Oficial A2, que tendrá cinco encuentros y un equipo libre.

Desde las 21.30 jugarán Argentino de San Carlos-Almagro B, Santa Rosa-Alumni de Laguna Paiva, UNL-Regatas Coronda, Regatas Santa Fe-Centenario y CUST B-Kimberley. Macabi tendrá jornada de descanso.

El encuentro entre Santa Rosa y Alumni contará con la transmisión del streaming oficial de la ASB desde el Gigante de calle Las Heras.

Regatas Coronda, líder de la A2

Regatas Coronda llega como único puntero con 8 puntos, producto de cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones. Santa Rosa lo sigue con 7, mientras que Regatas Santa Fe y Alumni suman 6.

También tienen 6 unidades Kimberley y Centenario. Más atrás aparecen UNL con 5, Macabi y Argentino con 4, CUST B con 3 y Almagro B con 2.

La quinta fecha será una nueva oportunidad para que los equipos que pelean arriba puedan afirmarse en sus respectivos grupos y para que quienes todavía buscan despegar puedan recuperar terreno.