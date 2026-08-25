Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Gustavo Coleoni, DT de Racing de Córdoba, habló con UNO 106.3 y analizó el presente de su equipo, las dificultades por la inhibición y el desafío de recibir a Colón.

Racing de Córdoba ya piensa en el partido del domingo frente a Colón . Desde las 17, en Nueva Italia, el conjunto cordobés recibirá al Sabalero por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional, en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos.

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En la previa, Gustavo Coleoni habló con UNO 106.3, La Red Santa Fe, y dejó varios conceptos sobre el presente de Racing, las dificultades que atraviesa su equipo y también sobre el Colón de Iván Delfino, entrenador al que conoce muy bien.

Coleoni ya sabe lo que significa enfrentar al Sabalero. En la primera parte del campeonato lo hizo dirigiendo a San Miguel, en aquella visita al Brigadier López que terminó con una contundente goleada de Colón. Ahora, al frente de Racing, tendrá la posibilidad de buscar revancha, aunque esta vez en un escenario que considera clave para sus aspiraciones.

Un Racing condicionado por las inhibiciones ante Colón

El entrenador explicó que cuando asumió, Racing estaba apenas tres puntos por encima del último puesto y que, desde entonces, el equipo logró mejorar considerablemente su producción y sumar unidades importantes.

Sin embargo, tiene una dificultad que condiciona su trabajo: los cuatro refuerzos que llegaron para esta etapa todavía no pudieron jugar debido a la inhibición que pesa sobre el club.

“Hace ocho fechas que están entrenando y no pueden jugar”, explicó Coleoni, quien espera que la situación pueda resolverse cuanto antes. Según le informaron desde la institución, solamente resta una comunicación de FIFA para que los futbolistas queden habilitados.

Entre esos jugadores se encuentra Elías Quiroga. A esto se suma la ausencia de Bruno Córdoba, uno de los delanteros más importantes del plantel, quien sufrió una lesión ante Mitre y lleva seis partidos fuera de las canchas.

“Me falta el mejor delantero del equipo, uno de los mejores de la categoría”, remarcó Coleoni, quien considera que, con los refuerzos y el atacante recuperado, Racing podría tener varios puntos más.

“Estamos a tres puntos del Reducido”

Pese a todas las dificultades, el entrenador destacó el crecimiento de su equipo. Racing se encuentra a tres puntos de los puestos de Reducido y consiguió cuatro victorias en sus últimos cinco partidos como local.

“Deportivamente hemos sumado bastante”, sostuvo Coleoni, aunque reconoció que el equipo necesita mayor jerarquía para afrontar una categoría tan pareja.

El técnico explicó que sus dirigidos están haciendo un esfuerzo importante para compensar esa falta de experiencia y calidad individual. “La jerarquía no se compra en cualquier supermercado”, graficó.

Coleoni elogió a Delfino y al nuevo Colón

El entrenador de Racing también se refirió al momento que atraviesa Colón y destacó la decisión de la dirigencia de volver a confiar en Iván Delfino, con quien compartió el fútbol de ascenso durante varios años.

“Creo que han acertado en dar marcha atrás y volver a llevar a Iván, que no se tendría que haber ido nunca de Colón”, aseguró Coleoni.

Para el técnico cordobés, Delfino es “un tipo ganador, que conoce” la categoría y que ya comenzó a dejar su sello en el equipo.

También analizó las características del Sabalero y puso especial atención en la dupla ofensiva que conforman Leandro Garate y Alan Bonansea, además de destacar a Ignacio Lago y otros futbolistas del plantel.

“Es un equipo de Iván, un 4-4-2, con velocidad por las bandas y con dos tanques arriba”, describió Coleoni.

“Tenemos mucha fe de estar a la altura”

A pesar de las dificultades y de la jerarquía del rival, Coleoni dejó en claro que Racing no piensa asumir un papel secundario.

“Tenemos mucha fe, mucha confianza de que vamos a estar a la altura”, afirmó el entrenador, quien pretende que su equipo se haga fuerte nuevamente en Nueva Italia.

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El duelo ante Colón será, además, una nueva prueba para un Racing que busca meterse en la pelea por el Reducido. Del otro lado estará un Sabalero que atraviesa otro momento desde la llegada de Delfino y que intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.

Coleoni ya enfrentó a Colón y sufrió una goleada en Santa Fe. Ahora tendrá una nueva oportunidad, esta vez en casa, para intentar cambiar aquella historia y quedarse con tres puntos que pueden ser determinantes.