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Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Franco Colapinto había sido elegido por los fanáticos de la Fórmula 1 como autor del mejor sobrepaso de julio, pero fue despojado de ese logro. ¿Qué ocurrió?

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 11:03hs
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Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Franco Colapinto sumó otro capítulo polémico a un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Países Bajos. Después de la sanción que condicionó su carrera en Zandvoort, el piloto argentino se encontró con otra situación inesperada: la Fórmula 1 no le entregó el premio al mejor sobrepaso de julio que había ganado mediante la votación de los aficionados.

La maniobra elegida por el público había sido la que Colapinto protagonizó en Spa-Francorchamps, cuando consiguió superar en una misma acción a Liam Lawson y Pierre Gasly. El argentino arrasó en la encuesta con el 56% de los votos, mientras que Max Verstappen había quedado segundo, con el 37%.

Sin embargo, durante el Gran Premio de Países Bajos se anunció que el ganador era finalmente el piloto neerlandés, quien había protagonizado un adelantamiento sobre Lewis Hamilton en Hungría.

El voto de los expertos cambió la decisión

La explicación está relacionada con el sistema de elección del premio. El resultado no depende exclusivamente de los aficionados, ya que un panel de expertos también participa en la decisión final.

Hasta ahora, la elección de los especialistas no había cambiado el resultado de la votación popular. Esta vez ocurrió lo contrario y el premio terminó en manos de Verstappen, justamente durante su Gran Premio de casa.

El propio neerlandés recibió el reconocimiento sin demasiado entusiasmo y hasta minimizó su maniobra al afirmar: “Solo apreté un botón”.

Colapinto también perdió otra posibilidad

La decisión tuvo una consecuencia adicional para el argentino. Al no quedarse oficialmente con el premio correspondiente a julio, Colapinto perdió la posibilidad de competir por el reconocimiento a la mejor maniobra del año.

El piloto de Alpine ya sabe lo que significa ganar ese premio: en 2024, cuando corría para Williams, había sido reconocido por su espectacular adelantamiento a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos.

Así, el fin de semana en Zandvoort dejó un sabor amargo para Colapinto por partida doble. A la polémica sanción que condicionó su carrera se sumó ahora una decisión de la Fórmula 1 que sorprendió, especialmente porque el argentino había recibido un respaldo contundente de los fanáticos en la votación.

Colapinto Fórmula 1 Verstappen
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