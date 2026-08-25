Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 29 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Después de cuatro años sin lanzar un álbum de estudio, Los Pérez García regresan con IKIGAI, su nuevo disco. IKIGAI es un recorrido emocional y sonoro que atraviesa distintos climas: desde el rock canción más íntimo y reflexivo, pasando por momentos de rock enérgico y directo, hasta canciones mid tempo y pasajes con influencias de rumba. La producción del álbum fue trabajada en detalle junto a Juan Bruno y Pepe Cespedes, logrando un equilibrio entre frescura y madurez, y potenciando la esencia de la banda sin perder espontaneidad.

El concepto de IKIGAI —término japonés que puede traducirse como “la razón de ser” o “la razón para levantarse por la mañana”— atraviesa todo el disco. Representa un propósito de vida que surge de la intersección entre lo que uno ama, aquello en lo que es bueno, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puede ser valorado. Desde lo lírico y lo musical, el álbum invita a conectar con esa búsqueda personal, poniendo en primer plano los vínculos, el paso del tiempo, los recuerdos y el sentido de lo que hacemos.