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Cómo vendrían las jubilaciones en noviembre

Las jubilaciones y pensiones volverán a actualizarse por la ley de movilidad vigente, en concordancia con la inflación que se conocerá mañana

12 de octubre 2026 · 11:32hs
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Cómo vendrían las jubilaciones en noviembre

Gemini

Cómo vendrían las jubilaciones en noviembre

Las jubilaciones y pensiones de Ansés tendrán un nuevo aumento en noviembre. El porcentaje quedará definido el próximo martes 13 de octubre, cuando el Indec publique la inflación de septiembre, dato que se utiliza para actualizar los haberes. El incremento también será clave de cara a diciembre, cuando los jubilados cobren el aguinaldo junto con el haber actualizado.

Las consultoras privadas anticipan una inflación cercana al 2%, por lo que ya se pueden estimar los nuevos montos.

Por otro lado, Ansés ya comenzó a abonar el aumento de octubre con bono incluido para los jubilados y pensionados.

De cuánto sería el aumento de jubilaciones en noviembre

Las estimaciones privadas ubican la inflación de septiembre entre 1,8% y 2,1%. Además, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un 1,9%.

Las previsiones de la inflación

  • EconViews: 1,8%.
  • Invecq: 1,9%.
  • C&T: 1,9%.
  • Analytica: 2%.
  • Equilibra: 2%.
  • Eco Go: 2%.
  • Libertad y Progreso: 2%.
  • Orlando Ferreres: 2,1%.

Cuánto cobraría un jubilado de la mínima en noviembre

La jubilación mínima de octubre es de $435.748,51. Si la inflación de septiembre se ubica dentro de las estimaciones privadas, en noviembre quedaría aproximadamente en:

  • Con aumento de 1,8%: $443.591,98.
  • Con aumento de 1,9%: $444.027,73.
  • Con aumento de 2%: $444.463,48.
  • Con aumento de 2,1%: $444.899,23.

De confirmarse la estimación del 1,9% del REM, la jubilación mínima aumentaría alrededor de $8.279 y pasaría a $444.027,73.

Cuánto cobrarían con el bono de $70.000

El Gobierno todavía deberá confirmar la continuidad del bono previsional para noviembre. Si mantiene el refuerzo máximo de $70.000, un jubilado de la mínima podría cobrar alrededor de $514.000.

Con una suba del 1,9%, el cálculo sería:

  • Jubilación mínima: $444.027,73.
  • Bono: $70.000.
  • Total estimado: $514.027,73.

Cuándo se confirma el aumento de noviembre

El dato definitivo se conocerá mañana martes 13 de octubre con la publicación del IPC de septiembre por parte del Indec.

A partir de ese porcentaje quedará determinado el aumento que recibirán en noviembre jubilados, pensionados y otras prestaciones de Ansés alcanzadas por la movilidad mensual.

jubilaciones Ansés Inflación actualizar noviembre bono
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