Este hallazgo es clave para predecir la dinámica de enfermedades, la evolución de los parásitos y la conservación de especies silvestres

Utilizando información recopilada durante siete temporadas reproductivas en nidos de aves silvestres del centro de la provincia de Santa Fe, investigadores del Conicet , del Laboratorio de Ecología de Enfermedades en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral UNL , estudiaron cómo interactúan dos formas diferentes de parásitos.

La investigación fue realizada por el Conicet UNL

Un estudio del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) analizó durante siete años nidos en el centro de Santa Fe y descubrió algo contraintuitivo: cuando dos parásitos distintos atacan juntos a los pichones de hornero, en lugar de sumar daños, se neutralizan parcialmente entre sí.

En la naturaleza, los animales albergan comunidades diversas de parásitos. Lo más común es que un animal deba enfrentar simultáneamente los efectos de varias especies parasitarias, desde microorganismos como virus y bacterias hasta organismos visibles a simple vista, como piojos, gusanos y larvas de moscas. Pero estos parásitos no siempre actúan de manera independiente: pueden favorecerse mutuamente o, por el contrario, limitar los efectos del otro.

En las aves existe una forma particular de parasitismo: los parásitos de cría. Algunas especies, como los tordos y los cucos, ponen sus huevos en nidos de otras aves y dejan que sus “padres adoptivos” incuben los huevos y críen a sus pichones. Esta estrategia reproductiva puede perjudicar a los pichones de la especie hospedadora, que deben competir con los intrusos por el alimento y la atención de sus padres.

Dos parásitos en el nido del hornero

En los nidos estudiados intervienen tres actores:

El hornero: el dueño de casa y víctima principal.

El tordo renegrido: un "parásito de cría" que pone sus huevos en nidos ajenos para que los horneros críen a sus pichones, los cuales compiten por comida y atención.

Las larvas de una mosca (Philornis torquans): parásitos externos que se meten bajo la piel de los pichones para alimentarse de su sangre y tejidos, pudiendo matarlos.

La lógica indicaba que tener ambos problemas a la vez sería fatal para los pichones de hornero, pero ocurrió lo opuesto por tres razones:

El tordo funciona como "pararrayos" (o imán biológico): aunque los nidos con tordos atraen más moscas, las larvas prefieren atacar casi exclusivamente a los pichones de tordo y dejan mucho más tranquilos a los horneros.

Más comida para compensar: la presencia del tordo en el nido estimula a los horneros adultos a traer más alimento, lo que ayuda a sus propios pichones a resistir mejor el debilitamiento que causan las larvas.

Se frena al intruso: al sufrir el ataque masivo de las larvas, los pichones de tordo pierden fuerza y ventaja para competir contra los horneros por la comida.

Como explica el director del estudio con una metáfora muy gráfica, tener un tordo en el nido funciona como contratar un seguro: si no aparecen las larvas de mosca, el hornero "pagó" el costo de criar a un intruso en vano; pero si las larvas atacan, el tordo absorbe la peor parte del golpe y salva a los pichones dueños de casa.