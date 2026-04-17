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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 17 de abril

17 de abril 2026 · 07:17hs
Horóscopo Aries

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Horóscopo Aries

Horóscopo del viernes 17 de abril de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es tu renacimiento total. La Luna Nueva en tu signo te impulsa a reinventarte y definir metas personales ambiciosas. Es el momento de dar el primer paso hacia una nueva versión de vos mismo. Tomá la iniciativa.

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Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía te invita a una limpieza emocional. Es clave liberarte de cargas del pasado para recuperar la claridad. Con el Sol a punto de entrar en tu signo, preparate para cosechar frutos. Soltá lo que pesa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se activa tu vida social de forma eléctrica. Surgirán nuevas amistades y proyectos colaborativos. Tu intuición está afilada; escuchá tus sueños pero mantené tus planes en reserva. Conectá y colaborá.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Momento de definiciones profesionales. Se presentan oportunidades para negociar contratos o propuestas audaces. Los cambios que realices hoy impactarán positivamente en tu economía. Hacé valer tu esfuerzo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sentís una expansión creativa y ganas de visibilidad. Es un día de suerte, ideal para mostrar tu trabajo con seguridad. Podrían surgir noticias sobre viajes o proyectos que amplíen tus horizontes. Brillá con confianza.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu mundo emocional se intensifica, llevándote a conectar con deseos profundos. En lo laboral, se avecinan cambios necesarios para tu evolución; no les temas, aunque parezcan inesperados. Transformate.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los vínculos son el foco. Es un periodo para crecer a través del otro sin perder tu identidad. Si cediste demasiado terreno, esta Luna te da el valor para reequilibrar la balanza. Buscá la armonía real.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu rutina pide orden urgente. Sentís la necesidad de implementar cambios en tus hábitos diarios y entorno laboral para ser más eficiente. No descuides tus corazonadas en salud. Ordená tu día a día.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un momento sumamente fértil para la creatividad y el romance. Es el inicio ideal para algo que te entusiasme. Dejá de postergar ese proyecto personal por miedo al juicio ajeno. ¡Animate a crear!

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La Luna Nueva pone el foco en tu hogar y tus raíces. Es tiempo de ordenar lo emocional y revisar dinámicas familiares. Conversar en casa te traerá la estabilidad que buscás. Saná desde adentro.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu capacidad de comunicación se fortalece. Surgen ideas innovadoras y oportunidades creativas. Es un buen momento para crear un espacio propio donde te sientas seguro para hablar. Expresate sin filtros.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Llamado a organizar tus finanzas. Esta lunación impulsa decisiones económicas que traerán estabilidad a largo plazo. Dejá de conformarte con menos de lo que merecés. Cuidá tus recursos.

Horóscopo abril viernes
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