Barrio Sur pide ser parte del plan que proyecta la recuperación de la Plaza Italia: "Ojalá nos convoquen"

La Vecinal de barrio Sur se enteró del anteproyecto para la explanada de la Legislatura por redes sociales y aguarda una convocatoria oficial.

Vecinos de barrio Sur, sorprendidos por el anteproyecto de la Plaza Italia: La Vecinal se enteró de la iniciativa a través de redes sociales y aguarda ser convocada oficialmente para opinar sobre la recuperación del espacio.

Mientras en los pasillos de la Legislatura santafesina se afinan los detalles del anteproyecto para recuperar la Plaza Italia, en barrio Sur la noticia llegó de otra manera: a través de la redes sociales, sin convocatoria oficial aún.

El jueves pasado, el Senado provincial y la Municipalidad de Santa Fe dieron un paso concreto en ese proceso: en una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Felipe Michlig, y el intendente Juan Pablo Poletti, se presentaron las primeras infografías que ilustran cómo podría quedar la explanada —hoy ocupada por el estacionamiento del recinto— convertida en un nuevo espacio verde.

Sin embargo, los vecinos de la zona, los primeros interesados en esa transformación, todavía esperan ser convocados para opinar sobre el futuro del espacio. Desde la Vecinal de barrio Sur indicaron a UNO Santa Fe que se enteraron de la iniciativa por internet, y que aguardan ser parte del proceso.

El reclamo de la vecinal

"Nos enteramos por las redes sociales. Ojalá nos convoquen", expresaron desde la organización vecinal, que nuclea a los habitantes de la zona donde se ubica la explanada actualmente utilizada como estacionamiento de legisladores y empleados del Palacio legislativo.

La expectativa de la vecinal no es menor: se trata del barrio directamente vinculado al predio que podría transformarse en un espacio público de recreación, con áreas verdes, juegos para niños y un paseo peatonal que conectaría la futura plaza con el Museo Rosa Galisteo.

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De qué se trata el anteproyecto

La iniciativa busca recuperar la identidad histórica de la antigua Plaza Italia —también conocida como Plaza Pringles desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX— y devolverle al eje cívico de la ciudad un espacio verde que durante décadas funcionó como estacionamiento. El proyecto es impulsado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto al intendente Juan Pablo Poletti y con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro.

PLAZA ITALIA ANTEPROYECTO 2

Michlig y Poletti se reunieron hace unos días atrás en la Cámara de Senadores, donde se presentaron las primeras infografías que ilustran la idea que se quiere plasmar en el espacio. Se trata, por el momento, de un anteproyecto en desarrollo: los equipos técnicos de la Provincia y la Municipalidad prepararán los estudios de factibilidad necesarios antes de llegar a una propuesta definitiva.

"Queremos que gran parte del sector que le hemos quitado a los vecinos vuelva nuevamente a los vecinos, que la política le devuelva lo que le corresponde a los ciudadanos", había señalado Michlig al referirse al plan que proyectan.

La consulta a los vecinos, todavía pendiente

Entre los pasos previstos antes de avanzar hacia la licitación, las propias autoridades habían mencionado la necesidad de incorporar la mirada de los vecinos. El propio Michlig lo había planteado como parte del proceso: la intención de recabar la opinión de los integrantes de la vecinal que comprende la plaza que se pretende intervenir.

Sin embargo, hasta el momento esa instancia de diálogo no se oficializó, y la información del anteproyecto llegó a los vecinos por canales informales. Desde la Vecinal de barrio Sur remarcaron que, más allá del entusiasmo que genera la posibilidad de recuperar un espacio verde para la zona, esperan que la convocatoria se traduzca en una participación real en las definiciones sobre el diseño y el uso del futuro espacio.