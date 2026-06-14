Luis Miguel Rodríguez fue homenajeado en el estadio Brigadier López, en una fiesta que marcó la despedida del Pulga ante los hinchas sabaleros

El Pulga Rodríguez tuvo su merecida despedida con la camiseta de Colón.

Desde que se fue, prometió volver y lo hizo en la tarde este domingo 14 de junio. El Pulga tal como quería, volvió a ponerse la camiseta de Colón en lo que fue su partido despedida.

Acompañado por su familia, amigos y excompañeros, Luis Miguel Rodríguez tuvo la fiesta que se merecía para decirle adios al fútbol profesional.

El campo de juego del Brigadier López fue el escenario para el homenaje al oriundo de Simoca, que se metió en el corazón de los hinchas sabaleros que lo adoptaron como propio.

Y no es para menos, ya que el Pulga fue determinante en el campeonato que obtuvo Colón y que significó la primera estrella para la institución rojinegra.

image El Pulga Rodríguez tuvo su partido despedida y se dio el gusto de jugar con uno de sus hijos.

El partido homenaje contó con la presencia de muchos de los compañeros que tuvo en su paso por Colón y fundamentalmente de aquellos con los que fue campeón. También fue protagonista del juego, su hijo Milo.

Así las cosas, se llevó adelante un encuentro entre el equipo sabalero campeón del 2021, contra otro en el que estaban los que fueron compañeros y los amigos del Pulga.

La formación del equipo campeón fue con: Tomás Paredes; Facundo Mura, Facundo Garces, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lertora, Christian Bernardi, Gonzalo Escobar; Pulga Rodríguez y Wilson Morelo.

Mientras que en el otro equipo estuvieron presentes: Guillermo Ortiz, Marcelo Estigarribia, Adrián Bastia, Matías Fritzler y el Puma Gigliotti y completaron el equipo, los amigos del Pulga.