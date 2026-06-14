Franco Colapinto terminó 10° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló debido a que recibió 10 segundos de penalización por parte de la FIApor no reducir lo suficiente la velocidad durante una bandera amarilla, por lo que sumó solo un punto para el campeonato del mundo de la Fórmula 1, a pesar de que había cruzado la meta 8°. La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.
Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari
El piloto argentino de Alpine había finalizado octavo, pero una sanción lo relegó al 10° puesto. Hamilton fue el vencedor del Gran Premio de Barcelona
Colapinto fue sancionado y finalizó 10°
"Los comisarios determinaron que, si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente", indica el comunicado del máximo ente del automovilismo mundial, que le impuso al oriundo de Pilar una pena "en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicables". Lo cierto es que con los 10 segundos que se le sumaron a su clasificación final, Colapinto cayó al 10°, ya que los corredores de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes habían finalizado por detrás de él en pista, lo superaron.
Pierre Gasly, el compañero del argentino en Alpine, terminó 7° y cosechó siete unidades. En la vuelta 20, el equipo le ordenó al pilarense que dejara pasar al francés, quien venía con mejor ritmo, pedido que Franco cumplió a pesar de que dejó en claro su enojo. El podio, por detrás del británico de 41 años que consiguió su 106° victoria en la categoría, se completó con George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).
Sin embargo, el gran golpe lo dio el británico Lewis Hamilton, que sacó provecho un Virtual Safety Car que provocó el despiste de Fernando Alonso (Aston Martin), y logró su primera victoria a bordo de una Ferrari. Terminó por delante del Mercedes de George Russell y del McLaren de Lando Norris -que aprovechó el abandono de Kimi Antonelli sobre el final cuando iba segundo.
Con este triunfo, Hamilton con 41 años, 5 meses y 7 días se convirtió en el séptimo piloto más veterano en ganar en la categoría. Es la 106° victoria para el siete veces campeón del mundo, que no era el primero en ver la bandera a cuadros desde que el GP de Bélgica de Spa-Francorchamps, en la temporada 2024.
Resultado de la carrera
1-Lewis Hamilton (Ferrari)
2-George Russell (Mercedes)
3-Lando Norris (McLaren)
4-Max Verstappen (Red Bull)
5-Oscar Piastri (McLaren)
6-Isack Hadjar (Red Bull)
7-Pierre Gasly (Alpine)
8-Liam Lawson (Racing Bulls)
9-Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10-Franco Colapinto
11-Gabriel Bortoleto (Audi)
12-Carlos Sainz (Williams)
13-Esteban Ocon (Haas)
14-Checo Pérez (Cadillac)
15-Alex Albon (Williams)
16-Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
17-Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF
18-Oliver Bearman (Haas) – DNF
19-Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
20-Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
21-Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
22-Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Tabla de posiciones
1-Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
2-Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
3-George Russell (Mercedes) – 106 puntos
4-Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
5-Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
6-Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
7-Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
8-Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
9-Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
10-Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
11-Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
12-Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
12-Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
13-Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos
14-Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
15-Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
16-Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
17-Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
18-Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
19-Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
20-Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
21-Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
22-Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos