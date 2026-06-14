Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari

El piloto argentino de Alpine había finalizado octavo, pero una sanción lo relegó al 10° puesto. Hamilton fue el vencedor del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto terminó 10° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló debido a que recibió 10 segundos de penalización por parte de la FIApor no reducir lo suficiente la velocidad durante una bandera amarilla, por lo que sumó solo un punto para el campeonato del mundo de la Fórmula 1, a pesar de que había cruzado la meta 8°. La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.

"Los comisarios determinaron que, si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente", indica el comunicado del máximo ente del automovilismo mundial, que le impuso al oriundo de Pilar una pena "en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicables". Lo cierto es que con los 10 segundos que se le sumaron a su clasificación final, Colapinto cayó al 10°, ya que los corredores de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes habían finalizado por detrás de él en pista, lo superaron.

Pierre Gasly, el compañero del argentino en Alpine, terminó 7° y cosechó siete unidades. En la vuelta 20, el equipo le ordenó al pilarense que dejara pasar al francés, quien venía con mejor ritmo, pedido que Franco cumplió a pesar de que dejó en claro su enojo. El podio, por detrás del británico de 41 años que consiguió su 106° victoria en la categoría, se completó con George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Sin embargo, el gran golpe lo dio el británico Lewis Hamilton, que sacó provecho un Virtual Safety Car que provocó el despiste de Fernando Alonso (Aston Martin), y logró su primera victoria a bordo de una Ferrari. Terminó por delante del Mercedes de George Russell y del McLaren de Lando Norris -que aprovechó el abandono de Kimi Antonelli sobre el final cuando iba segundo.

Con este triunfo, Hamilton con 41 años, 5 meses y 7 días se convirtió en el séptimo piloto más veterano en ganar en la categoría. Es la 106° victoria para el siete veces campeón del mundo, que no era el primero en ver la bandera a cuadros desde que el GP de Bélgica de Spa-Francorchamps, en la temporada 2024.

Resultado de la carrera

1-Lewis Hamilton (Ferrari)

2-George Russell (Mercedes)

3-Lando Norris (McLaren)

4-Max Verstappen (Red Bull)

5-Oscar Piastri (McLaren)

6-Isack Hadjar (Red Bull)

7-Pierre Gasly (Alpine)

8-Liam Lawson (Racing Bulls)

9-Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10-Franco Colapinto

11-Gabriel Bortoleto (Audi)

12-Carlos Sainz (Williams)

13-Esteban Ocon (Haas)

14-Checo Pérez (Cadillac)

15-Alex Albon (Williams)

16-Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

17-Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF

18-Oliver Bearman (Haas) – DNF

19-Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF

20-Nico Hülkenberg (Audi) – DNF

21-Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

22-Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Tabla de posiciones

1-Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos

2-Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos

3-George Russell (Mercedes) – 106 puntos

4-Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos

5-Lando Norris (McLaren) – 73 puntos

6-Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos

7-Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos

8-Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

9-Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos

10-Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos

11-Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

12-Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos

12-Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

13-Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos

14-Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

15-Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

16-Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

17-Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

18-Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

19-Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

20-Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

21-Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

22-Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos