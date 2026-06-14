Colapinto: "Esperemos dar un saltito más como equipo"

El piloto argentino de Alpine aseguró que redondearon una "buena carrera" con Gasly en Cataluña. Por otra parte, evitó entrar en polémicas por la orden de dejar pasar a su compañero

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, aseguró que con Pierre Gasly redondearon una "buena carrera" en el GP de Barcelona de la Fórmula 1 pero, a su vez, dejó en claro que no se conforma: "Esperemos que demos un saltito".

"Bien, una buena carrera, muchos puntos. Muy positivo para todo el equipo. Tuve mala suerte que paré justo antes del virtual safety car y tuve muchas banderas azules, mucho aire sucio", expresó tras su octavo puesto.

Por otra parte, evitó entrar en polémicas por la orden de dejar pasar a Pierre Gasly en la vuelta 20: "No sé, fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tiene alguna lógica".

Además, afirmó que Alpine está satisfecho por los puntos que consiguieron tanto por él como por Pierre Gasly, quien finalizó séptimo: "Una carrera buena, positiva, creo que para todo el equipo. Haber sumado puntos con los dos es muy bueno".

El francés venía noveno, mientras que el argentino décimo. Ambos se vieron beneficiados sobre el final de la carrera a raíz de los abandonos de Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari): escalaron al séptimo y octavo puesto.

"A seguir trabajando y a laburar para Austria", aseguró Colapinto. De todas formas, mencionó que esperan actualizaciones que les sirvan a partir de la próxima carrera: "Esperemos que sí, que demos un saltito como equipo, que podamos seguir laburando y mejorando".

Por último, se refirió al histórico triunfo de Lewis Hamilton, quien ganó por primera vez un Gran Premio con Ferrari: "Es una locura. Estaba llorando. Se emocionó y habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para la F1, que Lewis haya hecho su primer podio con Ferrari... Es la marca con más historia y más aura de la Fórmula 1, y el piloto con más aura también. Tienen los mejores números de la historia de la Fórmula 1, es el ídolo de muchos. Es un día que muchos celebrarán y quedará en la historia del deporte".