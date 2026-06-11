Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

La legendaria banda liderada por Vicentico y el Sr. Flavio anunció oficialmente su regreso a la capital santafesina, presentándose el próximo sábado 3 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano. Una cita imprescindible con los más grandes del rock y el ska argentino.

Santa Fe se prepara para vivir el reencuentro. Los Fabulosos Cadillacs, una de las agrupaciones más influyentes de la música argentina, regresarán a la ciudad tras un cuarto de siglo para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable.

La cita de honor tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre en el emblemático predio de la Estación Belgrano , donde el montaje del imponente escenario principal del Harlem Festival, que se llevará a cabo una semana después, se detendrá por un instante tal como sucedió el año pasado con el show de Airbag, para dar lugar a este show histórico, garantizando un despliegue técnico, visual y de sonido de alto nivel.

Con más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida y clásicos inoxidables que forman parte de la identidad musical de varias generaciones —tales como "Matador", "Vasos Vacíos", "Mal Bicho" y "Siguiendo la Luna"—, la banda pisará suelo santafesino revalidando la vigencia absoluta que los ha llevado recientemente a batir récords masivos, como su legendaria presentación ante más de 300 mil personas en el Zócalo de México.

DETALLES DE LA VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas se realizará de forma escalonada con opciones de financiación para la región. La preventa comenzará el día viernes 12 de junio a las 12 hs, permitiendo a los clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos acceder exclusivamente a 9 cuotas sin interés por 72 hs. Luego, el lunes 15/6 a las 12 hs, se habilitará la venta general para todo el público: habrá 6 cuotas sin interés con VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos durante todo el período de venta. Todas las entradas se podrán adquirir de manera oficial a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).

SOBRE LOS FABULOSOS CADILLACS

Fundada en Buenos Aires en 1984, la agrupación revolucionó la escena musical al fusionar de manera inédita el rock, el ska, el reggae y los ritmos afroantillanos. Pioneros absolutos en cruzar fronteras, se convirtieron en la primera banda latina en ganar un Premio Grammy en la categoría Best Latin Rock/Alternative Performance (1998) y han sido galardonados con múltiples Premios Grammy Latinos, incluyendo el reconocimiento a su trayectoria. Con más de una docena de álbumes de estudio que ya forman parte del patrimonio cultural hispanohablante, su vigencia en las plataformas de streaming globales y su constante convocatoria en los festivales más importantes del mundo los posicionan como una leyenda viva e imprescindible de la música internacional.