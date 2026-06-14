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Países Bajos y Japón debutaron en el Mundial con un vibrante empate

Los europeos estuvieron dos veces en ventaja y se lo igualaron 2-2 a dos minutos del final, en un encuentro con todas las emociones en el complemento

14 de junio 2026 · 19:46hs
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Países Bajos empató 2-2 con Japón.

Países Bajos empató 2-2 con Japón.

Japón le empató 2 a 2 a Países Bajos de manera agónica en un partido lleno de emociones en Texas por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El combinado naranja estuvo dos veces arriba del marcador pero en ambas sufrió la igualdad del equipo nipón, siendo el último empate a dos minutos del final del duelo.

Japón fue perdiendo dos veces pero logró rescatar un empate

Países Bajos salió decidido a ganar el partido y tuvo una clara ocasión de gol a los dos minutos de juego: Donyell Malen se hizo el espacio dentro del área para sacar un potente remate contra un palo pero que chocó con la volada de Zion Suzuki, quien desvió el balón de su dirección de red.

Por su parte, Japón hizo un gran ataque que terminó con un tiro de Keito Nakamura que pasó al ladito de uno de los palos del arco defendido por Bart Verbruggen. De esta manera, en un primer tiempo con mayores llegadas del equipo europeo, se fueron 0 a 0 al descanso. Sin embargo, el complemento vendría lleno de emociones.

Embed - PUNTAZO DE JAPÓN SOBRE LA HORA ANTE PAÍSES BAJOS | Países Bajos 2-2 Japón | RESUMEN | M10

Países Bajos abrió el marcador con un cabezazo de Virgil van Dijk, pero Keito Nakamura con un remate desde afuera del área estableció el empate transitorio.

Nuevamente el elenco europeo se puso arriba en el marcador por intermedio de Crysencio Summerville. Pero en el final del cotejo, Daichi Kamada puso cifras defintiivas.

Países Bajos Japón Mundial
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