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La Selección quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Suiza

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, por un nuevo compromiso del Mundial 2026. Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el equipo, aunque mantiene una incógnita en la delantera.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 09:27hs
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La Selección quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Suiza

La Selección Argentina afrontará este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando, desde las 22, se mida ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas. Con Lionel Messi como estandarte, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso rumbo al gran objetivo y ya tiene prácticamente confirmada su formación.

La base del equipo será la habitual, con Emiliano Martínez bajo los tres palos y una defensa comandada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. En el lateral derecho aparece la única duda en el fondo: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar desde el arranque, mientras que Nicolás Tagliafico se perfila para ocupar el sector izquierdo.

En el mediocampo, Scaloni volvería a apostar por el equilibrio y la jerarquía de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, un sector clave para controlar el desarrollo del encuentro frente al ordenado conjunto europeo.

La incógnita está en el ataque en la Selección Argentina

La otra duda del entrenador argentino aparece en la ofensiva. Lionel Messi tiene su lugar asegurado y estará acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, quienes disputan el puesto para completar la dupla de ataque.

Del otro lado, Suiza intentará dar el golpe con una formación liderada por Gregor Kobel en el arco y referentes como Manuel Akanji, Granit Xhaka y Breel Embolo.

Probables formaciones de la Selección Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Datos del partido

Hora: 22.

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Televisión: TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefe.

Selección Suiza Mundial
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