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Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

El mediocampista, que venía de disputar el Mundial 2026, tenía 25 años.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 12:34hs
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Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

El mundo del fútbol se encuentra de luto, luego de que se confirmara la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Adams fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo, aunque las autoridades todavía no dieron detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Adams, de 25 años, venía de cumplir el sueño de jugar un Mundial con Sudáfrica y logró sumar minutos en los partidos de la fase de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur.

El sudafricano tenía en agenda sumarse en los próximos días a la pretemporada de su equipo, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que se lleva a cabo en Austria.

Adams venía de recibir hace solo dos semanas la dura noticia del fallecimiento de su abuela Marianne.

El comunicado de la Unión de Futbolistas de Sudáfrica

La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado.

Jayden Adams Sudáfrica Mundial
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