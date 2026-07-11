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Central Norte llega con caras nuevas para visitar a Colón en el Brigadier López

El equipo de Mario Sciacqua contará con dos refuerzos habilitados para el duelo de este domingo ante el Sabalero. Además, aguarda la autorización para que también pueda debutar Patricio Vidal.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 10:59hs
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Central Norte llega con caras nuevas para visitar a Colón en el Brigadier López

Central Norte ya puso la mira en el compromiso de este domingo frente a Colón y llegará a Santa Fe con algunas novedades importantes en su plantel. El conjunto salteño incorporará experiencia para visitar al Sabalero desde las 15.30, en el estadio Brigadier López, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El entrenador Mario Sciacqua recibió una buena noticia en la previa del viaje, ya que podrá contar con el delantero Érik Bodencer y el mediocampista Sergio Quiroga, quienes quedaron habilitados luego de sus pasos por el fútbol colombiano y peruano, respectivamente. Ambos aparecen con chances concretas de integrar la formación titular.

El Cuervo buscará recuperarse tras el empate 1-1 frente a San Miguel, en un partido donde había comenzado ganando gracias al gol del debutante Tomás Castro, pero terminó cediendo dos puntos antes del descanso.

Sciacqua apuesta por más jerarquía frente a Colón

Con la segunda rueda en marcha, el entrenador pretende potenciar un plantel que mostró signos de recuperación en las últimas fechas y que necesita sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.

En ese contexto, Bodencer y Quiroga representan dos alternativas importantes para fortalecer la estructura del equipo. Sin embargo, las novedades no terminan allí.

Central Norte todavía espera la habilitación de Patricio Vidal, uno de los refuerzos más importantes que incorporó en este mercado. El atacante, de 34 años, puede desempeñarse como extremo o centrodelantero y llega con una extensa trayectoria tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

Un rival que pelea arriba

Del otro lado estará un Colón que atraviesa un presente diferente. El equipo conducido por Ezequiel Medrán ocupa los primeros puestos de la Zona A y tiene como objetivo recuperar un lugar en la Liga Profesional.

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La delegación azabache ya se encuentra instalada en Santa Fe y este domingo intentará dar uno de los golpes de la fecha. Con dos refuerzos disponibles y la ilusión de sumar fuera de casa, Central Norte buscará complicar a un Colón que no quiere dejar escapar puntos en su pelea por alcanzar la cima del campeonato.

Colón Central Norte Sciacqua
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