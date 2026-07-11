Santo Tomé: violento asalto dejó dos hombres heridos de bala y un detenido durante un operativo policial

Ocurrió durante la madrugada de este sábado en Monasterio y Lisandro de la Torre, en barrio Las Vegas. Las víctimas, de 28 y 26 años, fueron trasladadas al Samco de Santo Tomé. Como resultado del operativo policial, fue aprehendido uno de los presuntos autores del robo y del ataque a balazos.

Durante la madrugada de este sábado , alrededor de las 3 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, dos hombres resultaron gravemente heridos de arma de fuego durante un violento asalto perpetrado en una vivienda ubicada en la intersección de Monasterio y Lisandro de la Torre , en barrio Las Vegas , en el norte de la ciudad de Santo Tomé .

Como resultado del operativo, un joven de 23 años fue aprehendido como principal sospechoso. Además, los policías secuestraron elementos probatorios de interés para la investigación .

Las tareas continúan para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda. En tanto, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Los dos heridos de bala

La intervención se inició tras llamados de vecinos a la central de emergencias 911, que alertaron sobre personas heridas por disparos. Mientras se dirigían al lugar, efectivos de Orden Público y Cuerpos observaron un automóvil y una motocicleta que trasladaban a las víctimas hacia el Samco de Santo Tomé para recibir atención médica.

La escena del ataque

En forma paralela, otros efectivos llegaron al lugar y preservaron la escena, donde hallaron vainas servidas, manchas de sangre y daños en la vivienda.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los agresores, que habrían actuado en grupo, también sustrajeron un televisor, dinero en efectivo y una motocicleta Gilera de color azul antes de escapar.

Las víctimas

Los heridos fueron identificados como L. G. T., de 28 años, y B. E. G., de 26.

Los médicos constataron que el primero presentaba cinco heridas de arma de fuego: tres en el muslo derecho, una en el muslo izquierdo y otra en el tobillo izquierdo. En tanto, el segundo sufrió cuatro lesiones: dos en el antebrazo izquierdo, una en la rodilla izquierda y otra por roce en la cabeza.

El operativo policial

Con los datos obtenidos a partir de testimonios y averiguaciones realizadas en el lugar, los policías localizaron al presunto autor del ataque en las inmediaciones de una vivienda del barrio y procedieron a la aprehensión de J. I. S., de 23 años.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular perteneciente al sospechoso y diversas prendas de vestir, que serán sometidas a pericias.

En la escena trabajaron pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Gabinete Criminalístico, que realizaron el relevamiento de evidencias y las actuaciones técnicas ordenadas por la Fiscalía.

La investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi.

El funcionario judicial dispuso la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar del hecho, la aprehensión de J. I. S. en una causa caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio calificado reiterado y la continuidad de las tareas investigativas para determinar la participación de otras personas en el ataque y recuperar los elementos sustraídos durante el asalto. Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).