Uno Santa Fe | Santo Tomé

Santo Tomé: violento asalto dejó dos hombres heridos de bala y un detenido durante un operativo policial

Ocurrió durante la madrugada de este sábado en Monasterio y Lisandro de la Torre, en barrio Las Vegas. Las víctimas, de 28 y 26 años, fueron trasladadas al Samco de Santo Tomé. Como resultado del operativo policial, fue aprehendido uno de los presuntos autores del robo y del ataque a balazos.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de julio 2026 · 11:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santo Tomé: violento asalto dejó dos hombres heridos de bala y un detenido durante un operativo policial

Santo Tomé: violento asalto dejó dos hombres heridos de bala y un detenido durante un operativo policial

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, dos hombres resultaron gravemente heridos de arma de fuego durante un violento asalto perpetrado en una vivienda ubicada en la intersección de Monasterio y Lisandro de la Torre, en barrio Las Vegas, en el norte de la ciudad de Santo Tomé.

Como resultado del operativo, un joven de 23 años fue aprehendido como principal sospechoso. Además, los policías secuestraron elementos probatorios de interés para la investigación.

Las tareas continúan para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda. En tanto, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Los dos heridos de bala

La intervención se inició tras llamados de vecinos a la central de emergencias 911, que alertaron sobre personas heridas por disparos. Mientras se dirigían al lugar, efectivos de Orden Público y Cuerpos observaron un automóvil y una motocicleta que trasladaban a las víctimas hacia el Samco de Santo Tomé para recibir atención médica.

La escena del ataque

En forma paralela, otros efectivos llegaron al lugar y preservaron la escena, donde hallaron vainas servidas, manchas de sangre y daños en la vivienda.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los agresores, que habrían actuado en grupo, también sustrajeron un televisor, dinero en efectivo y una motocicleta Gilera de color azul antes de escapar.

Las víctimas

Los heridos fueron identificados como L. G. T., de 28 años, y B. E. G., de 26.

Los médicos constataron que el primero presentaba cinco heridas de arma de fuego: tres en el muslo derecho, una en el muslo izquierdo y otra en el tobillo izquierdo. En tanto, el segundo sufrió cuatro lesiones: dos en el antebrazo izquierdo, una en la rodilla izquierda y otra por roce en la cabeza.

El operativo policial

Con los datos obtenidos a partir de testimonios y averiguaciones realizadas en el lugar, los policías localizaron al presunto autor del ataque en las inmediaciones de una vivienda del barrio y procedieron a la aprehensión de J. I. S., de 23 años.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular perteneciente al sospechoso y diversas prendas de vestir, que serán sometidas a pericias.

En la escena trabajaron pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Gabinete Criminalístico, que realizaron el relevamiento de evidencias y las actuaciones técnicas ordenadas por la Fiscalía.

La investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi.

El funcionario judicial dispuso la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar del hecho, la aprehensión de J. I. S. en una causa caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio calificado reiterado y la continuidad de las tareas investigativas para determinar la participación de otras personas en el ataque y recuperar los elementos sustraídos durante el asalto. Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Santo Tomé heridos asalto
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

Lo último

Regresan a Santa Fe los 40 bomberos que participaron del rescate tras los terremotos en Venezuela: El panorama es desolador

Regresan a Santa Fe los 40 bomberos que participaron del rescate tras los terremotos en Venezuela: "El panorama es desolador"

Por qué Chelo Estigarribia no jugó el amistoso frente a Ben Hur

Por qué Chelo Estigarribia no jugó el amistoso frente a Ben Hur

Mario Sciacqua elogió a Colón y avisó: Le vamos a hacer un partido complicado

Mario Sciacqua elogió a Colón y avisó: "Le vamos a hacer un partido complicado"

Último Momento
Regresan a Santa Fe los 40 bomberos que participaron del rescate tras los terremotos en Venezuela: El panorama es desolador

Regresan a Santa Fe los 40 bomberos que participaron del rescate tras los terremotos en Venezuela: "El panorama es desolador"

Por qué Chelo Estigarribia no jugó el amistoso frente a Ben Hur

Por qué Chelo Estigarribia no jugó el amistoso frente a Ben Hur

Mario Sciacqua elogió a Colón y avisó: Le vamos a hacer un partido complicado

Mario Sciacqua elogió a Colón y avisó: "Le vamos a hacer un partido complicado"

Colón ya tiene el equipo definido para recibir a Central Norte en el Brigadier López

Colón ya tiene el equipo definido para recibir a Central Norte en el Brigadier López

Unión tuvo su primera prueba: goleó a Ben Hur y Madelón empezó a mostrar sus cartas

Unión tuvo su primera prueba: goleó a Ben Hur y Madelón empezó a mostrar sus cartas

Ovación
La Selección quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Suiza

La Selección quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Suiza

Scaloni en la previa a los cuartos de final: Jugaremos muy parecido al partido pasado

Scaloni en la previa a los cuartos de final: "Jugaremos muy parecido al partido pasado"

Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y recordado por su expulsión ante Inglaterra en 1966

Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y recordado por su expulsión ante Inglaterra en 1966

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados