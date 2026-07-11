Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 tendrán este sábado un choque que promete emociones de principio a fin. Desde las 18 (hora de Argentina), Inglaterra y Noruega se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami con el gran objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del torneo.

Más allá de lo que estará en juego desde lo deportivo, el encuentro tendrá un condimento especial por el esperado enfrentamiento entre dos de los goleadores más temidos del fútbol mundial: Harry Kane y Erling Haaland, referentes absolutos de sus selecciones y protagonistas de la lucha por la Bota de Oro.

Inglaterra llega fortalecida

El equipo inglés arriba a esta instancia luego de una trabajada victoria por 3-2 sobre México, en un encuentro donde mostró carácter para sostener la ventaja durante buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos.

En la ronda anterior había derrotado 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que en la fase de grupos construyó una sólida campaña con triunfos sobre Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de un empate sin goles frente a Ghana.

Noruega quiere seguir sorprendiendo

La selección noruega es una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. En su primera participación mundialista desde Francia 1998, logró instalarse entre los ocho mejores con una campaña que superó todas las expectativas.

En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y perdió 4-1 con Francia en un partido donde preservó varios titulares. Luego eliminó a Costa de Marfil por 2-1 y dio uno de los grandes golpes del certamen al dejar en el camino a Brasil, al imponerse también por 2-1 en los octavos de final, provocando la eliminación más temprana de la "Verdeamarela" en un Mundial en los últimos 36 años.

Un duelo que también vale la Bota de Oro

Todas las miradas estarán puestas en Harry Kane y Erling Haaland. El delantero noruego suma siete tantos y ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores del Mundial, solamente por detrás del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas. Kane, en tanto, acumula seis goles y buscará acercarse a la cima en un partido que puede resultar determinante tanto para su selección como para la pelea por el máximo artillero del torneo.

Probables formaciones de Inglaterra y Noruega

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Hora: 18.00.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio: Miami.

TV: D Sports.