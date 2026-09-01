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Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó los alcances del Fondo de Garantías Santa Fe, que permite a mipymes, emprendedores y monotributistas obtener avales para acceder a financiamiento con mejores condiciones y menores exigencias de respaldo.

1 de septiembre 2026 · 16:03hs
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Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Santa Fe Business Forum: cómo funciona el fondo de garantías para pymes y quiénes pueden acceder

Conseguir financiamiento puede convertirse en uno de los principales obstáculos para una pyme, un emprendimiento o incluso un trabajador independiente que busca hacer crecer su actividad. En Santa Fe, el Gobierno provincial puso en marcha una herramienta que apunta precisamente a reducir esa dificultad: el Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe).

Durante la segunda jornada del Santa Fe Business Forum, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó cómo funciona el fondo y quiénes pueden utilizarlo para mejorar sus posibilidades de acceder al crédito.

El Fogafe es un fideicomiso que otorga avales financieros a proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios radicados en la provincia. La herramienta busca resolver una de las dificultades que suelen encontrar las empresas al momento de solicitar financiamiento: no contar con garantías suficientes para cumplir con las exigencias de una entidad financiera o ingresar al mercado de capitales.

“En Santa Fe potenciamos a las pymes para que sean consideradas empresas de primera línea a la hora de acceder a financiación”, sostuvo Olivares.

Según explicó el ministro, el mecanismo también puede beneficiar a compañías que cuentan con un historial financiero todavía incipiente o que tienen limitada su capacidad de crédito.

¿Qué permite hacer el Fogafe?

El fondo funciona como un respaldo para que las empresas puedan acceder a financiamiento en mejores condiciones, mayores montos y con menores exigencias de garantías.

De esta manera, el aval puede facilitar el acceso a créditos que requieran garantías personales, prendarias o hipotecarias y mejorar las condiciones de financiamiento en cuanto a tasas y plazos.

“Las compañías con un historial incipiente o una cartera que limita su volumen de crédito podrán mejorar sus condiciones de acceso al financiamiento”, explicó Olivares.

La intención es que el instrumento pueda utilizarse para distintos objetivos vinculados con la actividad productiva: realizar inversiones, fortalecer el capital de trabajo y modernizar procesos, además de acompañar proyectos que permitan generar empleo.

El secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, definió al Fogafe como una herramienta que puede adaptarse a las necesidades de cada empresa. “Con el Fogafe ponemos a disposición de las pymes una caja de herramientas para que puedan utilizarla según sus necesidades”, señaló.

¿Quiénes pueden acceder?

El fondo está destinado a un universo amplio de actores de la economía santafesina. Entre ellos se encuentran:

  • Mipymes industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios.
  • Monotributistas con actividad económica.
  • Responsables inscriptos.
  • Emprendedores y proyectos productivos con impacto local.

El objetivo es que la falta de garantías no sea el principal impedimento para que estos sectores puedan obtener financiamiento y llevar adelante inversiones o ampliar su actividad.

Durante la presentación también participó Cecilia Fernández Bugna, gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., quien destacó la decisión de avanzar con un sistema de garantías públicas a nivel provincial.

“Fue fundamental la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de que una provincia de la envergadura de Santa Fe cuente con su propio fondo de garantías”, afirmó Fernández Bugna.

Cómo solicitar el aval

El trámite para solicitar los avales del Fogafe puede realizarse de manera online.

Los interesados pueden iniciar la gestión a través del sitio web de la Provincia o mediante la aplicación Mi Santa Fe, ingresando a la sección Gestiones Ciudadanas y buscando la opción Fogafe.

La herramienta fue presentada en el marco del Santa Fe Business Forum como parte de las políticas destinadas a ampliar las posibilidades de financiamiento del sector productivo provincial, especialmente para aquellas empresas y emprendimientos que encuentran mayores dificultades para reunir las garantías exigidas por el sistema financiero.

Santa Fe business garantía
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