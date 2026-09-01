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Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

El arzobispo Jorge García Cuerva confirmó el lugar de la misa central y el encuentro del Papa con jóvenes. Anticipó detalles, itinerario, seguridad y logística

1 de septiembre 2026 · 15:55hs
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Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda
Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

La visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a tomar forma. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que la misa central y encuentro con jóvenes se realizarán en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También adelantó parte de la agenda confirmada que el pontífice cumplirá durante su estadía en el país.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, García Cuerva explicó que la elección del lugar estuvo directamente atada a la necesidad de garantizar una convocatoria masiva donde nadie quede afuera. Así, el arzobispo puso como ejemplo una actividad realizada en Madrid, que reunió a casi 600.000 jóvenes, y con este argumento cuestionó la posibilidad de utilizar estadios de fútbol: “¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?”.

El arzobispo confirmó que en el Monumento a los Españoles será la misa y el encuentro con la juventud

Así, el arzobispo de Buenos Aires confirmó que el Monumento a los Españoles será utilizado tanto para la misa como para el encuentro con la juventud. La decisión también responde a un criterio de austeridad: de acuerdo con García Cuerva, evitará tener que montar una segunda estructura con pantallas, sonido y escenografía.

Los escenarios estarían orientados hacia el norte, en dirección a Olleros, aunque todavía quedan detalles por definir. La infraestructura necesaria en la Ciudad de Buenos Aires será financiada por el Nación y Ciudad.

León XIV en Argentina: qué actividades fueron confirmadas

A poco más de dos meses de la llegada de León XIV, el itinerario previsto –que todavía debe recibir la confirmación definitiva de la Santa Sede–, contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La primera actividad del lunes 9 de noviembre sería una visita al Cotolengo de Claypole. Para el miércoles está prevista la visita a la cárcel de Devoto, antes del paso del Papa por la Basílica de Luján.

La presencia en Devoto se vincula con la importancia que León XIV le asigna a la pastoral penitenciaria. García Cuerva recordó que el pontífice ya visitó una cárcel en Barcelona y otra durante su viaje a África, en Guinea Ecuatorial.

En tanto, en el Palacio San Martín se realizará un encuentro ecuménico interreligioso. Luego, en la Plaza San Martín, León XIV participará de un homenaje al General José de San Martín en su condición de jefe de Estado.

La organización del viaje está a cargo de una delegación vaticana encabezada por José Nahúm Jairo Salas Castañeda, un sacerdote mexicano que trabaja en la Secretaría de Estado del Vaticano y cuenta con experiencia en viajes apostólicos. El equipo que llegó al país para avanzar con los preparativos es más numeroso que el que estuvo a fines de junio e incluye integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana.

Cómo será el operativo de seguridad

La seguridad de la visita también requiere una coordinación entre distintos niveles de gobierno. García Cuerva destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, bajo la coordinación de la ministra Monteoliva.

“La visita del Santo Padre ya está generando buenos frutos porque nos está sentando en una misma mesa”, señaló.

En cuanto a la movilidad del pontífice, habría dos papamóviles, uno destinado a Buenos Aires y otro a Córdoba. Ambos serían provistos por Toyota, aunque la confirmación definitiva de los vehículos estaba prevista para esa misma tarde.

León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. García Cuerva reconoció “muy nervioso” por la responsabilidad que implica organizar la visita y recordó que, pese al avance de las definiciones, la última palabra sobre el cronograma corresponde a la Santa Sede.

En ese marco, la propuesta del dirigente social Juan Grabois para incorporar una asamblea con cartoneros no fue incluida en las reuniones de trabajo, según explicó el arzobispo.

Papa León XIV agenda semanal Argentina Monumento a los Españoles
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