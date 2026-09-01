Nueva York: una mujer apuñaló y mató a otra cerca de Times Square y fue abatida por la Policía

La sospechosa, que parecía sufrir trastornos emocionales, murió baleada por la Policía cuando se negó a soltar los cuchillos, informó la autoridad

Nueva York: una mujer apuñaló a dos personas cerca de Times Square y fue abatida por la Policía

El violento ataque que sacudió este lunes a Times Square, una de las zonas más transitadas y vigiladas de Nueva York , dejó dos mujeres muertas: una transeúnte de 32 años que fue apuñalada al azar y Pamela Cisneros, la presunta atacante , que murió después de ser baleada por dos policías cuando avanzaba hacia ellos empuñando dos grandes cuchillos.

A medida que las autoridades reconstruyen una secuencia que duró apenas unos minutos, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre Cisneros, una residente de Queens de 49 años, que no tenía antecedentes de arrestos pero sí registraba un historial de episodios vinculados con problemas de salud mental, según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La mujer que murió apuñalada era vicepresidenta del Bank of America

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America de 32 años, murió tras ser apuñalada en un ataque aleatorio este lunes en Times Square, Manhattan. Otra resultó herida tras un apuñalamiento perpetrado por una mujer armada con cuchillos cerca de Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York, informaron las autoridades.

Por el momento, la policía no encontró indicios de que conociera a las víctimas ni de que hubiera elegido específicamente a ninguna de ellas. Los investigadores describieron las agresiones como “aleatorias y sin provocación” y descartaron de manera preliminar que se trate de un acto de terrorismo. Tampoco se conoce todavía qué pudo haber desencadenado el ataque.

Ese vacío sobre el móvil convirtió ahora el pasado de Cisneros en uno de los principales focos de la investigación.

Un historial de problemas de salud mental

Según Tisch, el nombre de Cisneros ya figuraba en los registros de la policía de Nueva York por dos episodios relacionados con su salud mental, uno en 2018 y otro en 2019. Sin embargo, ninguno terminó en un arresto y la mujer no tenía antecedentes penales registrados por el NYPD.

La Policía confirmó que la sospechosa fue abatida a tiros por los agentes después de negarse a soltar los cuchillos.

“Una de las víctimas ha fallecido”, declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa. Y añadió –en el momento del hecho, ocurrido en las últimas horas del lunes– que “la segunda víctima se encuentra estable actualmente en el hospital”.

La sospechosa, que parecía sufrir trastornos emocionales, amenazó a varias personas con dos cuchillos largos antes de apuñalar a las víctimas, declaró un testigo a la Policía, de acuerdo con el informe de Xinhua.

Jessica Tisch, comisaria de policía de la Ciudad de Nueva York, calificó el incidente como “un ataque aleatorio y sin provocación”.

La Policía cerró las calles de los alrededores mientras continuaba la investigación.