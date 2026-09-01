Unión quedó sexto tras la séptima fecha del Clausura y sigue dentro de la pelea

El triunfo ante Sarmiento impulsó a Unión hasta los 10 puntos: marcha sexto en la Zona A, con tres triunfos, un empate y tres caídas, y conserva su lugar.

Con la victoria por 4-1 ante Sarmiento, Unión se ubica sexto en la tabla.

Unión atraviesa un arranque irregular en el campeonato, aunque la victoria sobre Sarmiento le permitió recuperar terreno. El conjunto tatengue llegó a diez unidades y permanece en el lote de clasificación. Ahora deberá sostener su rendimiento para conservar esa ubicación, mejorar su balance defensivo y acercarse a los puestos de mayor protagonismo en la Zona A durante este torneo actual.

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Un triunfo que cambió el panorama

El equipo dirigido por Leonardo Madelón se hizo fuerte en el estadio 15 de Abril y consiguió una victoria contundente por 4-1 frente a Sarmiento. El resultado le permitió sumar de a tres y quedar con un registro de tres partidos ganados, uno igualado y tres perdidos.

La campaña rojiblanca también muestra diez tantos convertidos y doce recibidos, números que dejan una diferencia de gol negativa de dos. Pese a ese aspecto, Unión continúa ubicado dentro del grupo que accedería a la siguiente instancia del certamen.

Cómo quedó la pelea en la Zona A

La parte alta de la clasificación tiene a Instituto como líder, con 16 puntos. Gimnasia de Mendoza aparece como escolta con 15, mientras que Defensa y Justicia reúne 14 unidades.

Vélez, con 13 puntos, se ubica inmediatamente detrás, seguido por Newell's, que acumula 11. Unión completa el grupo de los seis primeros con diez unidades y mantiene, de esta manera, una posición favorable pensando en la continuidad del torneo.