"Se puso nervioso, aceleró y entró con todo": los detalles del relato de los testigos sobre el choque del patrullero en el Cullen

El accidente dejó cuatro personas heridas y provocó importantes daños en el ingreso del hospital. Mientras la Guardia continúa funcionando con un acceso alternativo, quienes estaban en el lugar contaron que había varios móviles policiales y que una ambulancia ingresaba con código rojo cuando se produjo el impacto.

Testigos relataron que el patrullero aceleró ante la urgencia de una ambulancia con código rojo.

El fuerte impacto de un patrullero contra el ingreso de la Guardia del Hospital José María Cullen generó conmoción este martes al mediodía y dejó cuatro personas heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad.

Mientras continúan las actuaciones para determinar cómo ocurrió el accidente, los testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones aportaron diferentes detalles sobre los momentos previos al choque.

El siniestro ocurrió en un sector de alta circulación, donde confluyen pacientes, familiares, trabajadores, vendedores ambulantes y vehículos de emergencia. La secuencia todavía es materia de investigación, aunque varios testigos coincidieron en que una ambulancia intentaba ingresar al hospital con código rojo y que había varios móviles policiales en la zona.

“Entró a todo lo que le queda”

Uno de los familiares de pacientes que presenció el episodio, oriundo de Sunchales, aseguró que el patrullero avanzó con gran velocidad hacia el ingreso del hospital.

“Realmente una camioneta de la Policía entró a todo lo que le queda y no mató a gente de milagro”, relató.

El testigo describió la preocupación que generó el avance del vehículo en un lugar donde había numerosas personas. La camioneta terminó atravesando parte de la reja y quedó en el sector de admisión de la Guardia.

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Una ambulancia con código rojo

Otro de los testimonios aportados en el lugar hizo referencia a la presencia de una ambulancia que necesitaba ingresar rápidamente al hospital.

Uno de los vendedores ambulantes relató que minutos antes se había producido una pelea entre dos personas y que varios policías intervinieron en el lugar.

“Había dos compañeros míos que se entraron a pelear, cae el móvil patrullero y los retiene. Había muchos patrulleros. En una de esas viene la ambulancia con la caravana de Policía”, explicó.

Según su relato, el patrullero se encontraba atravesado y dificultaba el paso del vehículo sanitario. “El muchacho se puso nervioso porque el patrullero estaba ahí y no podía pasar la ambulancia”, sostuvo.

A partir de allí, el testigo describió una posible reacción del conductor que terminó desencadenando el choque.

“Pone primera, acelera y se entra”

El mismo testigo aseguró que el conductor habría intentado mover la camioneta para despejar el paso.

“De los mismos nervios se ve que el muchacho no sabía manejar, por su propio compañero me lo dijeron. Pone primera, acelera, y en vez de apretar el freno, siguió apretando, y se entró”, relató. Esta versión deberá ser contrastada con el resto de los testimonios y, especialmente, con las pericias sobre el vehículo y las imágenes que puedan existir en el sector.

Por el momento, desde el Hospital Cullen señalaron que la mecánica precisa del accidente todavía debe ser determinada.

Otro testimonio apuntó a una situación de tensión

Un testigo que dijo ser oriundo de Tostado también relató una secuencia vinculada con la intervención policial previa. Según explicó, dos personas habían protagonizado una pelea y posteriormente uno de ellos fue reducido por los agentes.

“Había dos muchachos trapitos que pelearon acá enfrente, y ahí intervino la Policía. Y después esposaron a uno, lo metieron en el patrullero”, contó.

De acuerdo con su versión, el patrullero comenzó a desplazarse mientras la ambulancia intentaba ingresar al hospital.

El testigo describió que el conductor habría acelerado en medio de una situación de tensión generada por la urgencia del vehículo sanitario. “El muchacho se pone nervioso porque la sirena tocaba, tocaba, los milicos estaban todos locos. Se pone nervioso, arranca la camioneta, pone primera”, relató.

Varios patrulleros en el lugar

Los testigos también señalaron que había entre tres y cuatro móviles policiales en el sector como consecuencia del procedimiento que se desarrollaba antes del accidente.

La presencia simultánea de varios vehículos de la Policía, la intervención sobre las personas involucradas en una pelea y la llegada de una ambulancia con código rojo forman parte de la secuencia que los investigadores deberán reconstruir.

El área donde ocurrió el choque es particularmente sensible porque funciona como acceso de emergencia a la Guardia, por donde deben ingresar ambulancias y pacientes en situaciones críticas.

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Un escenario de mucha circulación

Otro de los elementos mencionados por quienes estaban en el lugar fue la cantidad de personas que se encontraban alrededor del acceso. Familiares de pacientes, vendedores ambulantes y trabajadores del hospital observaron el momento del impacto y fueron quienes posteriormente aportaron sus versiones.

La situación generó temor entre quienes se encontraban en el sector, especialmente por la velocidad con la que el vehículo policial terminó avanzando hacia la estructura.

Ahora, esas declaraciones deberán ser incorporadas a la investigación y comparadas con otras pruebas para establecer qué ocurrió exactamente.

La hipótesis de una falla mecánica no fue confirmada

En las primeras horas posteriores al accidente también surgió la posibilidad de que el patrullero hubiera sufrido algún tipo de falla mecánica. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Las versiones aportadas por algunos testigos apuntan, en cambio, a una posible equivocación del conductor al intentar mover el móvil ante la llegada de la ambulancia.

La Justicia deberá determinar cuál de esas circunstancias explica el impacto.

Cuatro personas resultaron heridas

Como consecuencia del choque, cuatro personas fueron atendidas en el Hospital Cullen. Dos civiles sufrieron traumatismos en los miembros inferiores. Uno de ellos era un paciente que se movilizaba en silla de ruedas y que había sido dado de alta poco antes del accidente. Tras el impacto debió reingresar al hospital para realizarse nuevos estudios y permanece estable.

También sufrió lesiones el policía que conducía el patrullero, aunque su estado es estable y no presenta heridas de gravedad.

Una cuarta mujer sufrió una caída durante el episodio. Fue evaluada por los médicos, no presentó lesiones de gravedad y posteriormente se retiró por sus propios medios.

La Guardia nunca dejó de funcionar

A pesar de los daños provocados por el impacto, desde el Hospital Cullen confirmaron que la Guardia continúa funcionando con normalidad. La mitad de la reja del ingreso resultó destruida y el acceso habitual permanece restringido mientras se realizan los peritajes y se analiza la reparación.

Los pacientes y familiares deben ingresar provisoriamente por el hall central. En el caso de las personas que necesitan trasladarse en silla de ruedas, el ingreso continúa realizándose por el playón habitualmente utilizado por las ambulancias.

Por su parte, Amanda Zárate, subdirectora del Cullen, aseguró que se garantizará la atención y el acceso de los familiares a los pacientes internados, aunque pidió paciencia durante los próximos días.

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Qué deberá determinar la investigación

Los distintos testimonios aportados permiten reconstruir una secuencia posible, pero todavía no existe una explicación oficial definitiva sobre el accidente. La investigación deberá establecer si el conductor perdió el control por una falla mecánica, por un error al operar el vehículo o por las circunstancias generadas por la llegada de la ambulancia.

También será importante determinar qué posición ocupaban los móviles policiales y cómo estaba organizado el tránsito en el sector en los segundos previos al impacto.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, los peritajes sobre el patrullero y la estructura dañada y los testimonios de las personas que presenciaron el episodio serán elementos centrales.

Por ahora, una coincidencia atraviesa las distintas versiones: el choque ocurrió en medio de un operativo policial, con una ambulancia que necesitaba ingresar de urgencia y numerosas personas alrededor del acceso a la Guardia.

Mientras la investigación busca establecer qué ocurrió, el Hospital Cullen mantiene su actividad y trabaja para recuperar el ingreso habitual.