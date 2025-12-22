El trágico episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club de Pescadores de Villa Constitución, cuando una estructura de madera cayó sobre el menor y le provocó un traumatismo de cráneo fatal. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Conmoción en el sur provincial por la muerte de un niño de 6 años en un club de pescadores

Un profundo dolor atraviesa a la ciudad de Villa Constitución tras la muerte de un niño de 6 años , ocurrida el domingo por la tarde en el Club de Pescadores , luego de que una estructura de madera cayera sobre él y le provocara un grave traumatismo de cráneo . Pese a la rápida asistencia y al traslado de urgencia al hospital local, el menor falleció minutos después. El hecho es investigado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El trágico episodio se produjo alrededor de las 16 , cuando el niño se encontraba en el predio del club. Por causas que aún se investigan, una estructura de madera que delimitaba el sector destinado a las lanchas se desplomó y lo golpeó en la cabeza, ocasionándole lesiones de extrema gravedad.

De acuerdo a las primeras informaciones, y según publica Rosario3, un guardavidas que estaba en el lugar fue quien brindó las primeras asistencias, inmovilizó al menor y permaneció junto a él hasta la llegada de una ambulancia del servicio Emcor.

El niño fue trasladado de inmediato al hospital de Villa Constitución, donde el personal médico intentó reanimarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el deceso, intervino personal de la Policía de Investigaciones, que realizó las pericias correspondientes en el lugar y secuestró el poste de madera involucrado en el hecho, el cual quedó bajo resguardo para su análisis.

La investigación quedó en manos del MPA, con intervención de la fiscal Eugenia Lascialandare, quien busca determinar con precisión cómo se produjo el accidente. Desde el organismo indicaron que, a partir de lo reconstruido y corroborado con imágenes de cámaras de seguridad, el menor habría intentado pasar por debajo de un tronco de madera colocado de forma horizontal, sostenido en sus extremos por otros postes, que funcionaba como un tope para impedir el paso de vehículos hacia la caleta.

Siempre según la reconstrucción oficial, al intentar atravesar ese sector, el tronco —ubicado a baja altura— se desprendió y cayó sobre el niño, provocándole un traumatismo craneal severo. “Fue trasladado a un nosocomio, pero falleció a raíz de la gravedad de la lesión”, señalaron desde el MPA.

La fiscal ordenó además el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del club, la toma de declaraciones a las personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho y la realización de la autopsia, medidas clave para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades.