Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Las Tatengas igualaron 2-2 frente a las Diablas por la sexta fecha del Campeonato Femenino de Primera División. El equipo de Paulo Poccia sigue ganando experiencia en la máxima categoría.

Unión sumó un empate con sabor amargo en La Tatenguita. Por la sexta fecha del Campeonato Femenino de Primera División, las Tatengas igualaron 2-2 frente a Independiente en un partido intenso, parejo y cambiante, donde el equipo santafesino estuvo dos veces en ventaja, aunque terminó resignando dos puntos sobre el final.

El conjunto rojiblanco mostró una de sus mejores versiones futbolísticas del campeonato y volvió a dejar la sensación de merecer mucho más de lo que indican los números.

Unión golpeó primero y respondió rápido

Las dirigidas por Paulo Poccia arrancaron decididas y encontraron la ventaja a los 17 minutos del primer tiempo. Camila Acevedo apareció para definir tras un rebote que dio la arquera rival y poner el 1-0 que ilusionaba al equipo local.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas dos minutos más tarde, Camila Ochoa sacó un verdadero golazo para establecer el empate de Independiente y devolverle paridad al encuentro.

Lejos de sentir el impacto, Unión volvió a asumir el protagonismo y encontró nuevamente premio antes del descanso. A los 36 minutos apareció Mailén Herman, parada prácticamente como centrodelantera, para capturar la jugada dentro del área y marcar el 2-1 con mucho olfato goleador.

Un final que dejó bronca

En el complemento el partido se hizo de ida y vuelta. Unión tuvo oportunidades para liquidarlo y quedarse con un triunfo importante, mientras que Independiente adelantó líneas buscando el empate.

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#Unión 2 - 2 #Independiente



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Las Tatengas resistieron durante gran parte del segundo tiempo, pero a los 40 minutos apareció Oriana Villa para establecer el 2-2 definitivo y frustrar el festejo rojiblanco.

Más allá del resultado, el equipo santafesino volvió a mostrar competitividad y buenos momentos futbolísticos frente a un rival de jerarquía.

Las formaciones

Unión: Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Mailén Herman, Martina Pinto e Ionara Vilte; Micaela López, Camila Luna, Jazmín Lencina y Emilse Albronos; Iara García y Camila Acevedo. DT: Paulo Poccia.

También estuvieron: F. Díaz, C. López, Guardia, Mateo, Suárez, Almada, Reus, K. García y Marani.

Independiente: Morena Ochonga; Gisela Alves, Noemí Arrieta, Selene Marzetti e Iris Cardozo; Morena Albornoz, Camila Ochoa, Oriana Buscaglia y Evelyn Estigarribia; Pía Álvarez y Oriana Villa. DT: Leandro Cappuccio.

Unión sigue en el fondo, pero merece más

Con este empate, Unión quedó con dos puntos y continúa en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que Independiente llegó a cuatro unidades.

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Sin embargo, más allá de la posición, el rendimiento del equipo santafesino deja señales positivas. Las Tatengas volvieron a competir de igual a igual y estuvieron muy cerca de sumar una victoria de enorme valor frente a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, más allá que tampoco está atravesando un buen momento.