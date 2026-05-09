Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Ante un gran marco de público, tres tries del paranaense Cipriani, la fiesta en Sauce Viejo fue completa, ya que Capibaras se impuso a Yacaré por un expresivo 53 a 21

Gran palomita de Lautaro Cipriani para llegar al try. El wing fue la figura de Capibaras XV.

Se puso en marcha la 11° fecha del Súper Rugby Américas con la amplia victoria de Capibaras XV ante Yacaré XV por 53 a 21 en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, ante un gran marco de público y con el arbitraje de Tomás Bertazza. La escuadra litoraleña puso en pie en semifinales, sumó su quinto triunfo consecutivo y tuvo en el paranaense Lautaro Cipriani la figura ya que fue el autor de tres tries en el comienzo del partido de manera continuada. La próxima presentación será el sábado 23 de mayo frente a Selknam de Chile en cancha del Paraná Rowing Club.

Con una actuación contundente, Capibaras XV venció por 53 a 21 a Yacaré XV y dio un gran paso para asegurarse el pasaje a las semifinales del Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral deberá esperar ahora que Tarucas no sume ante Pampas y que Peñarol no supere a Cobras Brasil. En la fría noche de Sauce Viejo, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, Capibaras XV salió decidido a imponer condiciones desde las formaciones fijas, con la intención de ejercer presión sobre su rival.

A través de esa vía, y con una buena combinación entre forwards y backs en los últimos metros, el wing local Lautaro Cipriani apoyó el primer try del encuentro para poner el marcador 5 a 0 antes de los diez minutos de juego. Capibaras mantenía un juego directo en busca de espacios y, tras una gran corrida por la derecha, Cipriani llegó a su segunda conquista de la noche. Esta vez, la acción fue convertida por el apertura Ignacio Dogliani, que estableció el 12 a 0.

image Capibaras XV arrolló a Yacaré XV y sueña con llegar a las semifinales.

Con mucho empuje, y pese a jugar con un hombre menos por la amarilla recibida por Gonzalo del Pazo, Yacaré reaccionó y logró descontar mediante un try de Manuel Todaro. La conversión de Joaquín Lamas dejó las cosas 12 a 7. Cipriani seguía intratable y alcanzó el tercer try de su cuenta personal para que los litoraleños ampliaran la ventaja a 17 a 7.El conjunto argentino mostraba dinamismo con las manos y le imprimía ritmo a su juego. Además, aprovechaba la superioridad numérica tras la amarilla recibida por Del Pazo.

Sobre el cierre del primer tiempo, y tras una precisa habilitación de rastrón, Franco Rosetto apoyó el sexto try para Capibaras. Dogliani volvió a acertar a los postes y decretó el 38 a 7 con el que los locales se fueron al descanso, ya con el punto bonus asegurado.

Capibaras se escapó en el marcador

Capibaras tuvo una noche espectacular. Fue el premio de un trabajo extraordinario a partir de actuaciones individuales superlativas y también en lo colectivo, ya que lo demostró en los ensayos que concretó. La escuadra litoraleña hizo un buen trabajo en las formaciones fijas, pero claramente fue superior en el scrum. A partir de allí logró generar pelotas de calidad para que los tres cuartos puedan definir.

Movimientos implacables en el arranque del complemento que terminaron sellando varios tries, ante un equipo paraguayo que no encontró nunca el rumbo. Habían pasado diez minutos de juego y el marcador estaba 50 a 7. Para colmo, en ese momento de debilidad, el capitán Amarilla recibió una roja de 20 minutos por una infracción al entrerriano Heit que sintió el golpe del back visitante y debió ser atendido.

image La franquicia del Litoral impuso su dominio para golear por 53 a 21 al elenco paraguayo.

Después de algunos errores consecutivos, los conducidos por Galatro lograron enchufarse nuevamente y ser protagonistas de un choque ante un rival que no bajaba los brazos. Cuando corrían quince del complemento recibió la roja el santafesino Gonzalo Del Pazo por ya haber recibido anteriormente una amarilla por la reiteración de infracciones en una noche donde la indisciplina fue la constante.

El premio a la insistencia llegó con mucho corazón para los paraguayos, que lograron arribar al try por intermedio del cordobés Benítez que con el acierto de Lamas dejó las cosas 48 a 14. A diez minutos del final, llegó otro try visitante de la mano de Juan González que le valió, a partir de un scrum que supieron ganar y con catorce jugadores, dejar las cosas 48 a 21.

Los argentinos entraron en sintonía nuevamente, lograron poner la pelota adelante, y llegó el try del joven back Francisco Lluch del Jockey rosarino para con el goal del Colo Dogliani poner el marcador 53 a 21. La gran figura del partido resultó el wing de Tilcara, Lautaro Cipriani, por los tres ensayos conseguidos en la primera etapa. Ahora vendra una semana de descanso, y luego llegará el tiempo de medirse con Selknam de Chile en las instalaciones del Paraná Rowing Club.

Síntesis

Capibaras XV 53- Yacaré XV 21

Capibaras XV: Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán e Ignacio Gandini (capitán); Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Martín Vaca, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenon, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Francisco Lluch.

Yacaré XV: Nicolás Toch, Agustín Benítez y Gonzalo Del Pazo; Mateo Gasparotti y Joaquín Dominguez; Ariel Nuñez, Manuel Todaro y Juan Mernes; Juan Cruz Strada y Joaquín Lamas: Juan González, Felipe Gaspes, Ramiro Amarilla (capitán), Arturo López y Valentino Quatrocchi. Entrenador: Ramiro Perman. Luego ingresaron: Gastón Salvi, César Pérez, Enrique Quinteros, Nahuel Kacerosky, Matías Muniagurria, Gonzalo Bareiro, Joaquín Mussi y Francisco Calello.

image El rafaelino Colidio en plena acción en la noche fría de Sauce Viejo.

Primer tiempo: 7' try de Lautaro Cipriani (C), 11' try de Lautaro Cipriani convertido por Ignacio Dogliani (C), 19' try de Manuel Todaro convertido por Joaquín Lamas (Y), 22' try de Lautaro Cipriani (C), 27' try-penal (C), 25' try de Felipe Villagrán convertido por Ignacio Dogliani (C), 38' try de Franco Rosetto convertido por Ignacio Dogliani (C).

Segundo tiempo: 4' try de Enzo Avaca convertido por Ignacio Dogliani (C), 9' penal de Ignacio Dogliani (C), 19' try de Agustín Benítez convertido por Joaquín Lamas (Y), 29' try de Juan González convertido por Joaquín Lamas (Y), 32' try de Francisco Lluch (C).

Amonestados: PT: 15' Gonzalo Del Pazo (Y), 27' Gonzalo Del Pazo (Y). ST: 12' Felipe Villagrán (C).

Expulsados: ST: 10' Ramiro Amarilla (Y), 15' Gonzalo Del Pazo (Y).

Cancha: Santa Fe Rugby Club (Sauce Viejo)

Árbitro: Tomás Bertazza

Súper Rugby Américas

-Programación 11° fecha

Capibaras 53. Yacaré XV 21

Sábado 9/5: Selknam vs. Dogos XV

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 41; Capibaras 40, Pampas 38, Selknam 35, Tarucas 24, Peñarol 21, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.