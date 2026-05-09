Los Pumitas perdieron con Australia en el cierre del Rugby Championship M-20

Con el santafesino Bautista Benavides, el equipo nacional llegó a este partido con una exigua chance de obtener el título, pero cayó por una ajustado 32 a 30 ante los Juniors Wallabies.

La ilusión de Los Pumitas de alcanzar el título en la última jornada del Rugby Championship M-20 de Sudáfrica se frustró este sábado en el último partido de la competencia. El combinado albiceleste cayó por un ajustado 32 a 30 ante Australi, y cerró su participación en el torneo de selecciones juveniles más importante del hemisferio sur con un rendimiento más que aceptable.

El seleccionado argentino juvenil cayó ante Australia 32 a 30 en el Nelson Mandela Bay Stadium y de esta manera, finalizó su participación en el Rugby Championship M-20 con un triunfo -Nueva Zelanda- y dos derrotas -Sudáfrica y Australia-. El próximo compromiso para Los Pumitas será el Mundial Juvenil, que comenzará el 27 de junio y se desarrollará en Georgia.

A los cuatro minutos fue Australia quien abrió el marcador y estableció el 7-0 parcial. A partir de allí, el trámite se emparejo y eran las defensas las que predominaban. A través del line y maul, Los Pumitas encontraron el primer try a través de Manuel Cúneo Camargo. Fue Federico Serpa quien convirtió para igualar el tanteador en 7 puntos. Con dos incursiones en terreno rival, los Junior Wallabies consiguieron sumar dos tries a la cuenta. En el medio, un penal de Federico Serpa, estableció el 10-17 con el que finalizó el primer tiempo.

image Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M-20

El inicio del segundo tiempo fue favorable para Australia, que logró vulnerar en dos oportunidades el ingoal argentino para el 10-29. A partir de ahí, el trámite se emparejó y recién a diez minutos del final, Los Pumitas se acercaron en el marcador gracias a los tries de Benjamín Ledesma Arocena y Fabrizio Cebrón, dejando el score 22-29 para los australianos, que a través de su apertura sumaron un penal para el 22-32.

Los últimos minutos fueron frenéticos. En primera instancia, un nuevo penal de Serpa puso al equipo argentino a tiro de try convertido. La conquista llegó a falta de dos minutos, nuevamente por intermedio de Ledesma Arocena, que sumó su segundo try en el partido. La conversión se fue desviada, el reloj se consumió, y finalizó el partido con victoria de Australia, 32 a 30.

Síntesis: Argentina 30-32 Australia.

Argentina: 1. Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebrón), 2. Manuel Cuneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narvaéz), 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán) (Toribio Latorre), 7. Jerónimo Sorondo (Franco Marizza), 8. Federico Torre (Ramón Fernández), 9. Juan Preumayr (Ignacio Zabella), 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena, 15. Simón Pfister (Manuel Giannantonio).

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebrón, 18. Federico Narvaéz, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Australia: 1. Jacob Job, 2. Ewald Kruger, 3. Edwin Langi, 4. Will Ross, 5. Kenneth Harris, 6. Luca Cleverley, 7. Tom Robinson (capitán), 8. Eli Langi, 9. Sam Blank, 10. Jonty Fowler, 11. Cooper Watters, 12. Josh Takai, 13. Leo Jaques, 14. Taione Taka, 15. Chayse Geros.

Suplentes: 16.Charlie Hollyman, 17. Nick Hill, 18. Jasper Asi, 19. Isaac Fonua, 20. Toby Brial, 21. Angus Grover, 22. Riley Whitfeld, 23. Louis Fenwicke

Entrenador: Chris Whitaker.

Primer tiempo: 4’ Try de Edwin Langi convertido por Jonty Fowler (Aus), 29’ Try de Manuel Cuneo Camargo convertido por Federico Serpa (Arg), 33’ Try de Leo Jaques (Aus), 36’ Penal de Federico Serpa (Arg), 39’ Try de Tom Robinson (Aus).

Incidencias: 32’ tarjeta amarilla a Bautista Benavides (Arg).

Resultado parcial: Argentina 10-17 Australia.

Segundo tiempo: 4’ Try de Ewald Kruger (Aus), 8’ Try de Edwin Langi convertido por Jony Fowler (Aus), 25’ try de Benjamín Ledesma Arocena convertido por Federico Serpa (Arg), 30’ Try de Fabrizio Cebrón, 32’ Penal de Federico Serpa (Arg), 35’ Penal de Jony Fowler (Aus), 38’ Try de Benjamín Ledesma Arocena (Arg).

Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).

Estadio: Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth, Sudáfrica).