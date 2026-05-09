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La captura de una avioneta con droga en Vera reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Aterrizó en Vera el miércoles con 420 kilos de cocaína. Ocho personas fueron imputadas por narcotráfico. El rol del cártel internacional uruguayo de Sebastián Marset

Claudio Berón

Por Claudio Berón

9 de mayo 2026 · 14:26hs
Los imputados frente al tribunal. Se les dictó prisión preventiva a siete de ellos y a un anciano una domiciliaria.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Los imputados frente al tribunal. Se les dictó prisión preventiva a siete de ellos y a un anciano una domiciliaria.

En una audiencia imputativa realizada en los tribunales federales de Rosario, los fiscales Diego Iglesias y Matías Scilabra imputaron a ocho personas como responsables del tráfico de 420 kilos de cocaína desde Bolivia. La droga estaba acondicionada en 340 ladrillos compactos y eran transportados en una avioneta Cessna Charly 210D que aterrizó el miércoles pasado en una pista clandestina situada en la estancia "Don Julio" de la localidad de La Sarnosa, en proximidades de la ciudad de Vera, en el norte santafesino.

La avioneta era piloteada por Henry V., el copiloto era Isaac Daniel S. H. y en el campo los esperaban Alexis Pablo A. E.; Jorge D.; Francis Santiago R.; Yoris D.; Mario S. y Jorge Fernando S. La idea era trasladar la cocaína a un depósito en una Toyota Hilux, una Ford Ranger y un Ford Cargo y un Fiat Iveco.

El 16 de septiembre de 2025 y por medio de información obtenida por el organismo internacional Drug Enforcement Administration (DEA) y remitida a la Policía Federal (PFA) se supo de la organización y se intervinieron celulares. la pesquisa determinó que la red era liderada por Brian Bilbao, líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires y detenido a fines de 2025.

Cocaina
La avioneta secuestrada, en donde se transportaban más de 400 kilos de cocaína.

La avioneta secuestrada, en donde se transportaban más de 400 kilos de cocaína.

El plan fue frustrado por la divisiones de la PFA que vigilaron la zona del aterrizaje y realizaron allanamientos expedidos por el Juez Carlos Vera Barros con lo que se logró la detención de los imputados y el secuestro de distintos materiales como los estupefacientes, la avioneta y los vehículos. También equipos de telefonía celular y de comunicación, 28 bidones de combustible y municiones de arma de fuego.

En la audiencia se calificó el delito como contrabando de importación de material estupefaciente agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, vuelos ilegales y pistas clandestinas de aterrizaje y por la intervención de tres o más personas y de manera alternativa el tráfico ilícito de material estupefaciente. Durante la investigación se detectó que el piloto de la avioneta estaba ligado al cártel del narco internacional Sebastián Marset.

Sebastián Marset, el autoproclamado “Rey del Sur”, es un delincuente uruguayo líder de una red internacional a la que bautizó como el Primer Cártel Uruguayo (PCU).

Marset, actualmente detenido, tiene vínculos con varios grupos criminales en distintos lugares del mundo, incluido el clan Insfrán, de Paraguay; el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil, y la ‘Ndrangheta, de Italia. Si bien se le asocia principalmente con dinámicas del narcotráfico y del lavado de dinero, Marset también ha sido vinculado a asesinatos de reconocidos personajes, como el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci.

El 13 de marzo de 2026 fue capturado en Bolivia durante una operación de seguridad respaldada por la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (US Drug Enforcement Administration, DEA), y transferido de inmediato a custodia estadounidense.

Bilbao, el narco local

Una de las líneas interceptadas correspondía a Brian Bilbao, también detenido. Según los datos obtenidos, el piloto de la avioneta mantenía contacto directo con Bilbao y con los jefes de la estructura criminal en Bolivia, con quienes coordinaba la entrega de los cargamentos.

A su vez, habría efectuado personalmente el transporte de la droga a la Argentina, por lo menos entre 7 y 10 oportunidades; y habría contado con un elevado nivel económico y participaría en competencias de rally.

Brian Bilbao, señalado como el jefe, y su hermano Waldo Alexis Bilbao, con antecedentes por narcotráfico desde 2019, son los líderes de una organización dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires y ambos fueron detenidos a fines de 2025.

En cuanto a los contactos identificados inicialmente se logró establecer que Alexis Pablo E., uno de los detenidos que esperaba a la avioneta en el campo para trasladar la cocaína a un depósito, trabajaría para una empresa con domicilio en Bombal.

Waldo Bilbao
Waldo Alexis Bilbao fue detenido el viernes 12 de septiembre de 2025 en un edificio ubicado sobre Colón al 1200, en Rosario.

Waldo Alexis Bilbao fue detenido el viernes 12 de septiembre de 2025 en un edificio ubicado sobre Colón al 1200, en Rosario.

Esta sociedad desarrolla actividades en el sector agropecuario, dentro de la categoría agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, teniendo como actividad principal el cultivo de soja. Como a actividad secundaria la empresa registra ventas al por mayor en comisión o consignación de maquinaria y la investigación permitió identificar la existencia de un aeródromo habilitado.

Luego de múltiples cruces de celulares efectivos de la Policía Federal allanaron la estancia "Don julio" y hallaron dentro de la avioneta 12 paquetes de tela arpillera, en cuyo interior fueron hallados los ladrillos compactos que contenían cocaína, de acuerdo al test reactivo practicado y que arrojaron un pesaje total de 442,122 kilogramos. En poder de los acusados se encontraron además handys y una de las camionetas estaba cargada con distintos bidones de combustibles, que se entiende iban a ser utilizados para reponer la aeronave y permitir de esa forma su regreso a su lugar de origen. Durante la audiencia el Juez Rodrigo De la Cruz determinó la prisión de 180 días, salvo Mario S., de 79, para quien se dispuso la prisión domiciliaria.

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