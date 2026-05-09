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Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Sanjustino batió a Colón (SJ) por 89-69, en el Cuna de Matadores, se quedó con el clásico y la punta de la Zona A1 del Apertura.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 10:07hs
Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Foto: gentileza Facu Repetto (Prensa Colón SJ)

En un repleto Cuna de Matadores, el Sanjustino de Renzo Giunta se quedó con la victoria que lo pone en el peldaño superior de la tabla valorativa en la Zona A1 del Torneo Apertura. El Matador aplastó a Colón (SJ) por 89-69.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 9

JUEVES 7 DE MAYO

República del Oeste 79 (Alejo Bieler 18) - Rivadavia Juniors 87 (Joaquín Cabre 19)

Colón (SF) 99 (Germán González 28) - Alma Juniors 72 (Ignacio Morelli 20)

Almagro 81 (Rodrigo Riquelme 17) - CUST A 53 (Leandro Durizotto 16)

Gimnasia 82 (León Alfonso 27) - Unión (SF) 77 (Agustín Ferrari 35) (Pendiente Fecha 5)

VIERNES 8 DE MAYO

Sanjustino 89 (Leonardo Strack 15) - Colón (SJ) 69 (Ignacio Frank 13)

TABLA DE POSICIONES

Sanjustino 14 (6-2); Colón (SF) 13 (6-1); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro, Unión (SF) y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 11 (3-5); CUST 10 (1-8) y Banco 9 (1-7)

Fuente: ASB

Apertura Sanjustino Colón
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