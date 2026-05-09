Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Sanjustino batió a Colón (SJ) por 89-69, en el Cuna de Matadores, se quedó con el clásico y la punta de la Zona A1 del Apertura.

En un repleto Cuna de Matadores, el Sanjustino de Renzo Giunta se quedó con la victoria que lo pone en el peldaño superior de la tabla valorativa en la Zona A1 del Torneo Apertura. El Matador aplastó a Colón (SJ) por 89-69.